KONUTDER 2026 yılının ilk Konut Sektörü Beklenti Anketi'nin sonuçlarını açıkladı

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Konut Sektörü Beklenti Anketi'nin sonuçlarına göre, kira artış hızında yavaşlama sinyali görülürken yabancıya konut satışlarında jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yeniden artış beklentisi oluşmaya başladı.

KONUTDER'den yapılan açıklamada, derneğin NielsenIQ Türkiye ile birlikte hazırladığı 2026 yılının ilk anketinin sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, bir önceki dönemde faizlerin yüzde 100 düşmesi beklentisi bulunurken bu dönemde faizlerin düşeceği yönündeki beklenti yüzde 54,2'ye düştü. Faiz beklentilerindeki değişime paralel olarak, kredili konut satışlarının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 76'dan yüzde 50'ye geriledi.

Kredili konut satışının aynı kalacağını düşünenlerin oranı yüzde 37,5'e yükseldi, azalma bekleyenlerin oranı ise yüzde 12,5 olarak kaydedildi.

Gelecek 6 ayda 1. el konut satışlarının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 68'den yüzde 41,7'ye gerilerken üyelerin yüzde 50'si satışların mevcut seviyede kalacağını öngördü.

Konut fiyatlarının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 72'den yüzde 83,3'e yükseldi. Artan maliyetler, fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam etti.

Toplam konut maliyetlerinin artacağını öngörenlerin oranı yüzde 83,3'e yükselirken özellikle malzeme fiyatlarındaki artış beklentisi yüzde 83,3 ile öne çıktı ve işçilik maliyetlerindeki artış beklentisi de yüzde 70,8 seviyesinde öngörüldü.

Kira artış hızında yavaşlama sinyali

Konut üretiminin artacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 28'den yüzde 37,5'e çıkarken üyelerin yüzde 54,2'si üretimin aynı seviyede kalacağını öngördü.

Üyelerin yüzde 58,3'ü kentsel dönüşüm kapsamında üretimin artacağı görüşünde iken söz konusu oranın bir önceki döneme göre sınırlı bir gerileme gösterdiği ölçüldü.

Kira fiyatlarının artacağını düşünenlerin oranı da yüzde 80'den yüzde 62,5'e geriledi. Aynı kalacağını öngörenlerin oranı yüze 37,5'e yükseldi. Bu durum kira artış hızında yavaşlama sinyali verdi.

Üyelerin yüzde 70,8'i gelecek 6 ay içinde yeni proje geliştirmeye veya satışa başlamayı planladığını belirtti. Ayrıca, son yılların en düşük seviyelerine gerileyen yabancıya konut satışlarında ise jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yeniden artış beklentisi oluşmaya başladı. Üyelerin yüzde 33,3'ü yabancıya satışların artacağını öngördü. 2025'in ikinci yarısı için düzenlenen ankette artış bekleyenlerin oranı yüzde 4 olarak kaydedilmişti.

" Körfez bölgesinde yaşananların gayrimenkul yatırımlarının yönünü yeniden etkileyebileceğini görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz, son dönemde küresel ölçekte yaşanan gelişmeler ve özellikle Körfez bölgesinde artan jeopolitik risklerin sektör beklentilerinde daha temkinli bir tabloyu beraberinde getirdiğini bildirdi.

Ankete göre bir önceki dönemde güçlü faiz indirimi beklentisi olduğunu ve bunun zayıfladığını belirten Yılmaz, "Faiz indirim beklentisinin zayıflaması kredili satışlara yönelik öngörülere de doğrudan yansımış durumda." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sektörün, üretim tarafında güçlü bir duruş sergilediğini gördüklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Üretim artışı beklentisinin yükselmesi ve üyelerimizin önemli bir kısmının yeni projelere devam etme kararlılığı, konut sektörünün yaşanan bu süreci dönemsel bir dalgalanma olarak değerlendirdiğini gösteriyor. Körfez bölgesinde yaşanan gelişmelerin gayrimenkul yatırımlarının yönünü yeniden etkileyebileceğini görüyoruz. Özellikle Dubai gibi pazarlara yönelen yatırım iştahının bir miktar yeniden Türkiye'ye kayabileceğine yönelik beklentiler, yabancıya konut satışlarında sınırlı da olsa bir toparlanma sinyali oluşturuyor. Türkiye, güçlü iç pazarı, stratejik konumu ve sunduğu erişilebilir yatırım ortamı ile yatırımcıya uzun vadeli güven sunan bir ülke. Özellikle küresel ölçekte artan riskler, Türkiye'nin yeniden 'güvenli liman' olarak değerlendirilmesini destekleyen bir zemin oluşturuyor."

"Finansmana erişimi kolaylaştırıcı adımlar kritik önem taşıyor"

Ziya Yılmaz, diğer taraftan maliyetler cephesinde, özellikle malzeme fiyatlarındaki artış beklentisinin güçlenmesinin, konut fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırdığını vurgulayarak, "Bu nedenle üretimin sürdürülebilirliği ve konuta erişimin güçlendirilmesi adına arsa maliyetlerini dengeleyici ve finansmana erişimi kolaylaştırıcı adımlar kritik önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konut sektörünün, hem ekonomik büyüme hem de sosyal refah açısından stratejik bir rol üstlenmeye devam ettiğini kaydeden Yılmaz, sektörün sağlıklı gelişimini destekleyecek bütüncül politikalarla daha dengeli ve sürdürülebilir bir piyasa yapısına ulaşılabileceğine inandıklarını bildirdi.