Konut Satışları Temmuz'da Yüzde 12,4 Arttı

Türkiye genelinde konut satışı sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 artarak 142 bin 858 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışı sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,4 artışla 142 bin 858'e çıktı.

İstanbul, 23 bin 152 ile temmuzda en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 12 bin 491 konut satışıyla Ankara, 7 bin 815 ile İzmir takip etti.

Konut satışı sayısının en az olduğu iller ise 58 konutla Ardahan, 93 konut ile Bayburt ve 103 konutla Hakkari olarak sıralandı.

Konut satışları ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artarak 834 bin 751 olarak gerçekleşti.

(Sürecek)