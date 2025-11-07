Haberler

Konkordato sürecinden çıkamadılar! Türkiye'nin ilaç devi iflas etti

Küresel ekonomik kriz son dönemde çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya eklenen son firma Bursa merkezli FarmaVip İlaç ve Kozmetik Sanayi Ticaret A.Ş. oldu. Mali zorlukların ardından konkordato ilan eden ancak süreçten çıkamayan Türkiye'nin ilaç devi iflas etti.

  • FarmaVip İlaç ve Kozmetik Sanayi Ticaret A.Ş., Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi kararıyla 5 Kasım 2025 itibarıyla iflas etti.
  • Şirket, konkordato talebinin reddedilmesi ve adi tasfiye usulüyle tasfiye edilmesi kararı sonrası tüm faaliyetlerini durdurdu.
  • FarmaVip, 2022'de Türkiye'de yaygın kullanılan bir antibiyotiğin pazarlama haklarını alarak sektördeki etkisini artırmıştı.

Bursa merkezli FarmaVip İlaç ve Kozmetik Sanayi Ticaret A.Ş. yaşadığı mali zorlukların ardından konkordato sürecinden çıkamayarak resmen iflas etti. Türkiye'nin önde gelen ilaç üreticilerinden biri olarak bilinen şirket hakkında Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan kararla, 5 Kasım 2025 itibarıyla iflas işlemleri başlatıldı.

Mahkeme, konkordato talebinin reddine ve şirketin adi tasfiye usulüyle tasfiye edilmesine hükmetti. Kararla birlikte şirkete daha önce tanınan tüm koruma tedbirleri kaldırıldı ve konkordato komiserinin görevi de sona erdirildi.

2022'DE SEKTÖRDEKİ ETKİSİNİ ARTIRMIŞTI

İki eczacı tarafından 2014 yılında kurulan FarmaVip, kısa sürede ilaç sektöründe dikkat çeken bir konuma ulaşmıştı. 2017'de ruhsat devir süreçlerini tamamlayan şirket, 2020 yılında ilaç satışı ve pazarlamasına başladı. 2022'de ise Türkiye'de yaygın kullanılan bir antibiyotiğin pazarlama haklarını alarak sektördeki etkisini artırmıştı.

İFLAS KARARI SONRASI TÜM FAALİYETLERİNİ DURDURDU

FarmaVip, 2021'de fabrika kurma ve üretim kapasitesini artırma hedefiyle yatırıma yönelmişti. Ancak döviz kurlarındaki artış, yükselen maliyetler ve finansal daralma nedeniyle bu planlar hayata geçirilemedi. Konkordato sürecinden çıkamayan şirket, iflas kararının ardından tüm faaliyetlerini durdurdu.

Uzmanlar, FarmaVip'in iflasının ilaç sektöründeki ekonomik kırılganlığı gözler önüne serdiğini belirtiyor. Artan üretim maliyetleri ve tedarik zincirindeki aksaklıkların, sağlık alanında yeni iflasların habercisi olabileceği uyarısında bulunuluyor.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıserdar alper:

DEV Mİİİ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
