Konkordato ilan eden Türk tekstil devi fabrikasını satıyor

Konkordato ilan eden Türk tekstil devi fabrikasını satıyor
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Mali darboğazdan çıkamayarak konkordato ilan eden dev şirket Aysunzade Tekstil, Samsun'daki fabrikasını 115 milyon TL'ye satışa çıkardı. Ünlü markalara üretim yapan şirket, mali krizle mücadele ediyor.

Küresel ekonomik kriz Türkiye'de de çok sayıda firmanın iflas bayrağını çekmesine neden olurken, halkaya eklenen son firma ise Türk tekstil devi Aysunzade Tekstil oldu.

115 MİLYON LİRAYA SATIŞA SUNDULAR

Mali darboğazdan kurtulamayarak konkordato ilan eden ve Massimo Dutti, LC Waikiki ve DeFacto gibi dünyaca ünlü markalara üretim yapan dev şirket, Samsun Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan modern fabrikasını 115 milyon TL'ye satışa sundu. Bu adım, firmanın borçlarını yapılandırma ve finansal yapısını güçlendirme çabasının bir parçası olarak görülüyor.

Konkordato ilan eden Türk tekstil devi fabrikasını satıyor

ÖNEMLİ BİR TEDARİKÇİ KONUMUNDAYDI

Aysunzade Tekstil, uzun yıllardır hazır giyim ve hızlı moda sektöründe önemli bir tedarikçi konumundaydı. Ancak artan hammadde maliyetleri, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve küresel talepteki dalgalanmalar, şirketi zor durumda bıraktı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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