Kombi Bakımıyla Doğal Gaz Kullanımı Azalıyor

Kombilerin periyodik bakımı cihazın ömrünü uzatırken, verimli çalışan cihazlarla doğal gaz kullanımı da azalıyor. Baymak'tan yapılan açıklamaya göre, havaların serinlemeye başlamasıyla kış için hazırlıklar da hızlanıyor. Kış aylarında aile bütçelerinin en önemli kalemlerinden birini de ısıtma oluşturuyor. Ancak hem konforlu ve güvenli ısınmayı sağlamak hem de maliyetleri düşürmek bazı basit önlemlerle mümkün oluyor. Bu önlemlerin başında da kombi bakımı geliyor.

Kombilerin periyodik bakımı cihazın ömrünü uzatırken, verimli çalışan cihazlarla doğal gaz kullanımı da azalıyor.

Baymak'tan yapılan açıklamaya göre, havaların serinlemeye başlamasıyla kış için hazırlıklar da hızlanıyor.

Kış aylarında aile bütçelerinin en önemli kalemlerinden birini de ısıtma oluşturuyor. Ancak hem konforlu ve güvenli ısınmayı sağlamak hem de maliyetleri düşürmek bazı basit önlemlerle mümkün oluyor. Bu önlemlerin başında da kombi bakımı geliyor.

Türkiye'de özellikle konut ve küçük iş yerlerinin ısıtılmasında kombiler ilk sırada yer alıyor. İklimlendirme sektörünün öncü markası Baymak, eylül ve ekim ayları boyunca yetkili servisleri aracılığıyla özel fiyatlarla kombi bakım hizmeti sunuyor.

"Bakımı yapılmayan kombiler can ve mal tehdidine yol açabiliyor"

Mükemmel müşteri deneyimini temel ilkelerinden biri olarak benimseyen Baymak, kış aylarında çok daha fazla kullanılan kombilerin bakımının yapılmasının önemine dikkati çekiyor.

Bakımı yapılan kombi, maksimum verimle çalışıyor. Böylece gerektiği kadar ısıtmayan ve bakımsızlıktan verim kaybına neden olan sorunlar ortadan kalkıyor ve yakıt faturalarına pozitif bir katkı sunuyor.

Bakımı yapılmayan kombiler sadece yüksek doğal gaz faturalarına değil, can ve mal tehdidine de yol açabiliyor. Bu olumsuzlukların önüne geçebilmek için kombi bakımını aksatmamak gerekiyor.

Sağlıklı bir bakım için yetkili servis tercihi kritik

Kombilerin bakımını yaptırmak cihazın ömrünü de uzatıyor. Böylece kış sezonu boyunca ihtiyaç duyulan ısınma ve sıcak su ihtiyacı sorunsuz bir şekilde karşılanabiliyor.

Tüketicilerin en çok dikkat etmesi gereken konuların başında ise sağlıklı bir bakım için mutlaka kullandıkları markanın yetkili servislerini tercih etmeleri geliyor.

Öte yandan mekanların ısıtma, soğutmasında en önemli konulardan biri ısı yalıtımı oluyor. Her binanın imkanları doğrultusunda ısı yalıtımı yaptırması hem sağlıklı ısıtma ve soğutma hem de daha az enerji tüketimi için son derece önem taşıyor.

Açıklamaya göre Baymak, kombi bakımı konusunda şu önerilerde bulunuyor:

"Kış sezonu öncesi cihazınıza mutlaka bakım yapılmasını öneriyoruz. Bir başka deyişle en az yılda bir kez kombi bakımı yaptırılmalı. Tüm parçaların fonksiyonel olarak kontrol edilerek temizlendiği bakım çalışması için en uygun dönemin eylül ve ekim ayları içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Bakımları mutlaka yetkili servislere yaptırın. Bakım için gelen kişilerin yetki belgelerini isteyin, kurumsal firma anlayışına bağlı olarak kılık kıyafet ve kullandıkları evraklarda ilgili firma logoları olup olmadığını kontrol edin. Bir kombi bakımı ortalama 40 dakika sürüyor. Bakım için gelen ekibin kombinin iç ve dış tüm ekipmanlarını kontrol edip etmediğine dikkat edin.

Kombi bakımının yanı sıra tesisat temizliği yaptırmak da cihazların ve sistemin ömrünü uzatır, güvenli ve verimli kullanım sağlar, yakıt tasarrufunu arttırır. Tesisat temizliği yapılmazsa sistem suyunda aşırı kirlenme ve borularda tıkanma meydana gelebilir. Bu da hem radyatörlerinizin gerektiği gibi ısınmasını önler hem de sisteminizin ömrünü kısaltır. Kombide bakım periyodu bir yılken tesisatta 5 yıldır. Bu sebeple kombi bakımının yapılmasının yanı sıra tesisat temizliği yapılması da son derece önemlidir. Bakımın yanı sıra enerji tüketimini düşürmek isteyenler oda termostatı da kullanabilir. Oda termostatı doğru kullanım ile ısı tasarrufu sağlayabilir."