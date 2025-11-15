Kolombiya'da Uluslararası Enerji Fuarı Sona Erdi

Kolombiya'da 450'den fazla firmanın katılımıyla 11 Kasım'da başlayan "Uluslararası Enerji Fuarı (FISE) 2025 sona erdi.

Ülkenin en büyük ikinci kenti Medellin'deki Plaza Mayor etkinlik alanında düzenlenen fuarda Türk firmalarının stantlarına yoğun ilgi gösterildi.

FISE'den yapılan açıklamada fuara 450'yi aşkın ulusal ve uluslararası firmanın katıldığı ve beklenenin üzerinde ziyaretin gerçekleştiği bildirildi.

" Latin Amerika, bizim hedef pazarlarımızdan biri"

Türkiye'nin enerji sektöründe önde gelen 24 firmasının katıldığı organizasyonda Türk yatırımcılar, AA muhabirine fuara ilişkin izlenimlerini ve beklentilerini anlattı.

Türk şirketlerinden Beta Enerji ve Teknolojiler AŞ Yurt Dışı Satış Müdürü Mustafa Çakmaz, Latin Amerika pazarını oldukça önemsediklerini söyledi.

Türkiye'de 88 ülkeye ihracat yapan en büyük trafo üreticilerinden olduklarını belirten Çakmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Latin Amerika, bizim hedef pazarlarımızdan biri. Aslında bu 88 ülke içinde buradan birkaç ülke de bulunuyor yani bu bölgeye hiç satış yapmıyor değiliz. Buraya da gerçekten dikkat çekici sayıda satışımız oldu. Buralara gelmemize vesile olan ve bize destek veren devletimize teşekkür etmek istiyoruz."

TEK Transformatör'ün satış uzmanı Alim Ballı da fuara yeni pazarlar oluşturmak amacıyla katıldıklarını dile getirerek, "Fuar, beklentilerimizi karşıladı ve oldukça verimli geçtiğini düşünüyoruz. Devletimiz, bize ciddi anlamda destek verdi. Bu destek, fuara katılım konusunda hem teşvik sağladı hem de azmimizi ve isteğimizi artırdı." diye konuştu.

Fuarla eş zamanlı düzenlenen "İlk Enerji Depolama Kongresi" de büyük ilgi gördü.

Kongrede verimli enerji depolamanın sürdürülebilir enerji sistemlerinin geleceği açısından kritik unsur olduğu vurgulandı.

FISE 2025 yöneticilerinden Ana Cristina Rendon, organizasyonun yenilik, teknoloji, kamu politikaları ve enerji sektörünün gerçek zorlukları arasında güçlü bir köprü kurduğunu ifade etti.