Koleksiyon Mobilya 2026 ilk yarıda 1,05 milyar TL hasılat elde etti

Koleksiyon Mobilya, 2026'nın yarısında 1,05 milyar lira hasılat ve 83,3 milyon lira faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koleksiyon Mobilya, 2026 yılı ilk altı aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaştı.

Bu kapsamda şirketin 2026'nın ikinci çeyreğinde yurt içi faaliyetleri planlanan şekilde devam ederken, küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gelişmeler ihracat pazarlarında yürütülen projelerin ilerleme ve teslim takvimleri üzerinde etkili oldu. Bazı projelere ilişkin gelirlerin yılın ilerleyen dönemlerinde finansal tablo ve finansal performansa olumlu yansımaları bekleniyor.

Şirket, bu dönemde de operasyonel disiplinini koruyarak üretim ve satış faaliyetlerini kesintisiz sürdürürken, kaynakların etkin kullanımı, verimlilik odaklı süreç yönetimi ve mali disiplin yaklaşımını kararlılıkla devam ettirdi.

Koleksiyon Mobilya 2026'nın ilk altı ayında 1,05 milyar lira hasılat ve 83,3 milyon lira FAVÖK elde etti.

Şirket, tasarım kabiliyeti, uluslararası proje deneyimi ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla ihracat pazarlarındaki varlığını geliştirmeyi sürdürüyor. Devam eden projelerin tamamlanması ve yeni işlerin finansallara katkısının artmasıyla birlikte yılın ikinci yarısında operasyonel performansın güçlenmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doruk Malhan, 2026 yılının ikinci çeyreğinde yurt içi operasyonlarının güçlü seyrini korurken, küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gelişmelerin ihracat pazarlarındaki bazı projelerin ilerleme ve teslim takvimlerini etkilediğini belirtti.

Bunun sonucunda belirli projelere ait gelirlerin finansal tablolara yansımasının planlanandan daha sonraki dönemlere kaydığını aktaran Malhan, şunları kaydetti:

"Buna rağmen operasyonel disiplinimizi, mali yapımızı ve verimlilik odağımızı koruyarak yılın ilk altı ayını pozitif FAVÖK ile tamamladık. Önümüzdeki dönemde devam eden uluslararası projelerimizin tamamlanması, yeni ihracat projelerimizin devreye alınması ve operasyonel iyileştirme çalışmalarımızın katkısıyla finansal performansımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Uzun vadeli büyüme stratejimiz doğrultusunda tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA