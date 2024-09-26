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Kolay İK, MOL Group ile İnsan Kaynakları Süreçlerini Dijitalleştiriyor

Kolay İK, MOL Group ile İnsan Kaynakları Süreçlerini Dijitalleştiriyor
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Kolay İK, Japon deniz taşımacılığı şirketi MOL Group ile yaptığı iş birliği ile Türkiye ve Kenya'daki operasyonlarının insan kaynakları süreçlerini dijitalleştirecek. İş birliği ile denizcilik sektöründe İK'nın dijitalleşmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

İnsan kaynakları ve personel yönetim platformu Kolay İK, Japonya merkezli deniz taşımacılığı şirketi MOL Group'un, Türkiye ve Kenya'daki operasyonlarının tüm insan kaynakları süreçlerini dijitalleştirmek üzere iş birliği yaptı.

Uluslararası ticaretin yaklaşık yüzde 90'ının gerçekleştirildiği deniz yolu taşımacılığında verimliliği artırmak yalnızca şirketlerin ve sektörün değil, küresel ticaretin sürdürülebilirliği ve etkinliği için de büyük önem taşıyor. Türkiye'nin SaaS modelinde hizmet veren insan kaynakları ve personel yönetim platformu Kolay İK, bu alanda önemli bir iş birliğine imza atarak Japonya merkezli dünyanın en büyük deniz taşımacılığı şirketlerinden MOL Group'un bünyesinde bulunan MOL Turkey ve MOL Kenya ile anlaştı. Buna göre Japon şirketin Türkiye ve Kenya'daki insan kaynakları yönetim süreçleri platform tarafından uçtan uca dijitalleştirilecek.

"İş birliğimizin denizcilik sektöründe İK'nın dijitalleşmesi için ilham kaynağı olacağına inanıyoruz"

İş birliği hakkında açıklama yapan Kolay İK CEO'su Çağlar Yalı, "Platform olarak şirketlerin sürdürülebilirliği ve başarısında insan kaynakları süreçlerinin dijital ortamda, verimli yönetilmesinin büyük pay sahibi olduğuna inanıyoruz. Çünkü doğru yeteneğe ulaşmaktan çalışan bağlılığını artırmaya, eğitim ve gelişim faaliyetlerinden trendlerin ve risklerin analizine uzanan bu süreçleri manuel olarak yürütmek hata payını artırdığı gibi zaman, maliyet ve verimlilik kaybına da neden oluyor. Bu bağlamda dijitalleşmeye büyük önem veren, bu alana yatırım yapan Japon şirketin, Türkiye ve Kenya ofisi ile iş birliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. İş birliğimiz çerçevesinde grubun Türkiye ve Kenya'daki tüm çalışanları, dil seçeneği dışında bire bir aynı hizmeti alacak ve yenilikçi bir insan kaynakları deneyimi yaşayacak. Diğer yandan platform olarak denizcilik sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda Türk ve yabancı firma ile çalışıyoruz. Bu iş birliklerimizin de denizcilik sektöründeki İK faaliyetlerinde dijital dönüşümün önünü açtığına ve bu alandaki diğer şirketlere de ilham kaynağı olduğuna inanıyoruz."

Yalı, ayrıca bu iş birliği ile birlikte hizmet verdikleri ülke sayısını 23'e çıkardıklarını ve ilk kez Afrika kıtasında da hizmet vermeye başladıklarını ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Denizcilik Teknoloji Türkiye Ekonomi Kenya

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