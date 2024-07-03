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Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler

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Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak. Ancak kök maaşları 10 bin liranın altında olan işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları Hazine tarafından 10 bin liraya tamamlanıyor. Emekli aylıkları artışı tamamlanan aylığa değil kök aylığa yapıldığı için yaklaşık 3,6 milyon emekli resmi enflasyondan bile düşük oranda zam alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran enflasyonunu 1,64, 6 aylık enflasyonu 24,73 yıllık enflasyonu ise 71,60 olarak duyurdu. Bu veriler ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 oldu.

EMEKLİ MAAŞLARINDA TAHMİNİ RAKAMLAR BELLİ OLDU

10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı düzenlemesi için henüz bir açıklama gelmedi. Beklenti en az 6 aylık enflasyon oranında bir artış yapılması. Eğer bu senaryo gerçekleşirse en düşük emekli maaşının 12 bin 473 lira gibi bir rakamda yeniden belirlenebileceği dile getiriliyor. En düşük emekli maaşı düzenlemesi için de Meclis düzenlemesi gerekiyor.

  • Kök maaşı 10 bin TL olan emeklilerin 12 bin 473 TL alması bekleniyor.
  • Kök maaşı 15 bin olan emeklilerin 18 bin 709 TL alması bekleniyor.
  • Kök maaşı 20 bin olan emeklilerin 24 bin 946 alması bekleniyor.
  • Kök maaşı 25 bin olan emeklilerin 31 bin 182 TL alması bekleniyor.

Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Neredeyse hiç zam alamayacaklar

MİLYONLARCA İŞÇİ EMEKLİSİNE ZAM YAPILMAYABİLİR

Temmuzda işçi ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon oranında artış yapılması 5510 Sayılı Yasa'nın gereği gerçekleşiyor. Çünkü kök aylıkları 10 bin TL'nin altında olan emeklilerin aylıkları Hazine tarafından 10 bin TL'ye tamamlanıyor. Böylece en düşük emekli aylığı emeklinin kendisi için 10 bin TL oluyor. Dul ve yetimler için çok daha düşük. Ancak emekli aylıkları artışı tamamlanan aylığa değil kök aylığa yapılıyor.

ENFLASYONDAN BİLE DÜŞÜK ORANDA ZAM ALACAKLAR

Kök aylıkları 10 bin TL'nin altında olan emekli sayısının 3,6 milyon olduğu tahmin ediliyor. Temmuz ayında emekli aylıklarına yapılacak zam kök aylıklara yapıldığı ve en düşük aylıklar yani 10 lira olan aylıklar resmi enflasyon kadar artırmadığı için milyonlarca emekli sıfır zam veya resmi enflasyondan bile düşük oranda zam almış olacak.

Örneğin kök aylığı 8 bin lira olan bir emekli yüzde 24,73 zam alırsa aylığı bin 978 lira artışla 9 bin 978 lira olarak ve 10 bin liraya tamamlanacak. Zaten şu anda 10 bin lira aldığından maaşında herhangi bir artış olmayacak.

MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA YÖNTEMİ

SSK ve Bağkur emeklileri son aldıkları haziran ayı maaşlarına 1,2473 ile çarptığında yeni aylıklarını görmüş olacaklar. Memurlar ve emeklileri ise son aldıkları aylıklarını 1,1931 ile çarptıklarında yeni maaşlarını görmüş olacaklar.

Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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Yorumlar (8)

Smgoll Sim:

Adam bir de araştırma yapıyordu belediyeleri neden kaybettik diye. Çünkü başka alemde yaşıyorlar. Emekli hak ediyormu , çoğunluğu hak ediyor. Fazla bile bu kafaya

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Benim Kkk:

Bende memurdum ama hicbirzaman EYT yi de istemedim zaten 1 yil sonra emekli olacaktim aagari ucretliler ve isci istedi çünkü hem emekli olacak hem calisacak kazanacak bizden cok az emekli oldu ama ceremesini seyyanen zam hikayesiyle bize cektirdiler

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Sakaryalı Yorumcu:

EYT li yasal hakkını aldı Emekli kim olursa olsun en iyi yaşamı hakediyor

yanıt18
yanıt13
Salih Kurt:

Eyt insanların kazanılmış hakkı idi. Sen bunu sorgulayacağına alım gücü paritesinde neden dünya sonuncusuyuz neden açlık sınırı altında yaşıyoruz onu konuş.

yanıt11
yanıt5
ati yakar:

Şairin dediği gibi Allahın on pulunu bekleye dursun on kul; Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa;” Hiç zam vermemek ne demek ??

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Asi Hncr:

Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar

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Ferit Garipoğlu:

ver mehteri ... diyen bir sabah programı sunucusu vardı özdeştik....

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Dursun TEMİZEL:

2024 emekli yılı hayırlı uğurlu olsun

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