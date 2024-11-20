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Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor

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Domuz eti iddialarıyla gündemden düşmeyen Köfteci Yusuf, yeni bir sektöre adım attı. Balıkesir'de "Köfteci Yusuf Rüzgar Enerji Santrali" isimli proje için ÇED süreci başlatıldı.

Ürünlerinde domuz eti kullandığı iddialarıyla gündemdeki yerini koruyan Köfteci Yusuf'tan çok konuşulacak yeni bir hamle geldi. Köfteci Yusuf, Balıkesir'de rüzgar enerji santrali kuruyor.

ÇED SÜRECİ BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Er Mamulleri Entegre Gıda İthalat San. ve Tic. AŞ" tarafından yapılması planlanan "Köfteci Yusuf Rüzgar Enerji Santrali (RES)" projesiyle ilgili 18 Kasım'da ÇED sürecinin başlatıldığını bildirdi.

BÖLGE KUŞ GÖÇ YOLU ÜZERİNDE

Sol Haber'in haberine göre; Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Asmalıdere Mahallesi, Tosunalanı mevkiinde yapılması planlanan RES projesinin üç ayrı türbinden oluşacağı aktarıldı. İki ayrı projeden oluşan Köfteci Yusuf RES'in kurulacağı bölgenin Kuzeybatı-Güney ana göç yolu üzerinde yer aldığı belirtildi. Özellikle leylek ve yırtıcı göçlerinin gerçekleştiği İstanbul-Çanakkale-Hatay kesiminin üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı. Bakanlığa sunulan Proje Tanıtım Dosyasında da (PTD), proje sahasının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarda kuş göç rotasının üzerinde kaldığının tespit edildiği bilgisine ve uzman görüşüne yer verildi.

"KUŞLAR İÇİN SORUN OLMAYACAK"

Uzman raporunda, kullanılacak türbin ve pervanelerin uzunluğu ve etki alanına göre, her türbinin bulunduğu noktanın yaklaşık 100-150 metre çapındaki bir alanın kuşlar açısından tehlikeli olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi.

"Bu nedenle rüzgâr santrallerinde türbinler arasındaki mesafeler, bu etki alanı göz önünde bulundurularak konumlandırılmalıdır ve buna göre mesafe bırakılmalıdır. Bu durumda Köfteci Yusuf 5 ve 6 RES'te yer alan türbin arası mesafeler etki alanı göz önüne alındığında, alanda tek türbin bulunmakta olup, kuşların çarpmadan türbin aralarından güvenli bir şekilde geçmelerini sağlayabilecek mesafelerde sorun olmasının söz konusu olmadığı görülmektedir"

Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
Haberler.com / Çağla Taşçı - Ekonomi
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Yorumlar (27)

Haber YorumlarıWhite Turk:

Bana göre Şüpheli bir davranış Dağ domuzlarına yakın.

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Gıda sektöründen Enerji sektörüne. Has sektör oradan.

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

RÜzgar ayağına dağda domuz indirecek

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme38
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Haber YorumlarıB.Volkan T.:

Adam şimdide kuşların gøç yoluna gözünü dikmiş

Yorum Beğen43
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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Dikkat et akp çökmeye çalışmasın yine

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Haber YorumlarıEriş Ersoy:

Domuz enerjisi

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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Bölge kuş göç yolu üstünde,abi kuş ile ne alakası var,bu haberde iyi bir kasıt var da bakalım.

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Ülkemizde Rüzgar ve Güneş enerjisine yatırım yapmak en mantıklı iş. Ülkemizin enerji açığını kapatmasa da doğal gaz ile elektrik üretmek için Rusyaya çuvalla para ödüyoruz. Bırakın RES ve GES projeleri yapılsın...

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Gayri Ciddi Ulkede Ciddi Ciddi Aciklamalar...Boyle Islere Kalkisanlarin Mesleki Yeterliliklerine Degil de, Haala Siyasi Baglantilari Goz Onunde Bulunduruluyor Hep..

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

balıkesirin etrafında zaten rüzgar santralleri var rüzgarın kokusunu alan oraya koşuyor

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