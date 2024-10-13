Köfteci Yusuf'a verilen "Helal sertifa" CHP'yi harekete geçirdi

Ülke gündeminin ilk sıralarına 'domuz eti' iddialarıyla yerleşen Köfteci Yusuf'un 'helal sertifika' sahibi olduğu ortaya çıktı. Bu durumun ardından, Ticaret Bakanlığı'na bağlı Helal Akreditasyon Kurumu'nun verdiği sertifikalar da yeniden eleştirilerin odağına yerleşti.

TİCARET BAKANI'NA SORDULAR

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmalar arasında 'helal sertifika' sahibi kaç işletme olduğunu sordu. Salıcı TBMM'ye verdiği soru önergesinde, bazı ürünlerde domuz, at ve eşek eti kullanıldığının belirlendiğini anımsatarak, bu durumun dürüst esnafı da olumsuz etkilediğini belirtti.

"ŞARTLARI TAŞIMADIĞI HALDE SERTİFA VERİLEN FİRMALAR VAR MI?"

Salıcı, Bolat'a 'helal sertifikası' olmasına rağmen taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmalardan kaçının sertifikalarının iptal edildiğini, bu firmalara 'helal' denetiminin yapılıp yapılmadığını da sordu. Ayrıca Salıcı, şartları taşımadığı halde 'helal sertifikası' verildiği tespit edilen firmanın bulunup bulunmadığının da açıklanmasını istedi.