Koçtaş, Ankara Yenimahalle'de Yeni Mağaza Açtı

Koçtaş, Ankara Yenimahalle'de bulunan Acity AVM'de açtığı 2 bin metrekarelik büyük formatlı yeni mağazasıyla Türkiye genelinde toplam 397 noktaya ulaştı. Ankara'daki büyük formatlı mağaza sayısı 6'ya yükselen Koçtaş'ın, 25 Koçtaş Fix ile birlikte şehirdeki toplam mağaza sayısı 31 oldu.

Koçtaş, Ankara Yenimahalle'de bulunan Acity AVM'de açtığı 2 bin metrekarelik büyük formatlı yeni mağazasıyla Türkiye genelinde toplam 397 noktaya ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki büyük formatlı mağaza sayısı 6'ya yükselen Koçtaş'ın, 25 Koçtaş Fix ile birlikte şehirdeki toplam mağaza sayısı 31 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Konuralp Dağlı, ülke genelindeki toplam mağaza sayılarını 397'e çıkarmaktan duyduklarını memnuniyeti dile getirdi.

Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine hızla yanıt verebilmek için yatırımlara devam ettiklerini kaydeden Dağlı, şu açıklamalarda bulundu:

"Çoklu kanal stratejimiz kapsamında büyük formatlı mağazalarımız, mahalleli formatlı Koçtaş Fix'lerimiz, mağazalarımızdaki kiosklar, web ve mobil uygulamamız ile her kanaldan en iyi ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimize en iyi fiyatlarla, hızlı ve sorunsuz bir şekilde ulaştırmak için önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Dijital mağazamız koctas.com.tr, ev geliştirme sektöründe Türkiye'nin ilk ve tek pazaryeri oldu. 47 büyük formatlı ve 350 de mahalleli formatlı Koçtaş Fix mağazalarımızla toplamda 58 ilde ülkemizin pek çok noktasına hizmet verirken, dijital kanallarımızla da tüm Türkiye'ye ulaşıyoruz."

Dağlı, Ankara Yenimahalle Acity AVM'deki açılışla şehirdeki mağaza sayısını 31'e çıkardıklarını belirterek, Acity AVM'de 2 bin metrekarelik alanda 20 binden fazla ürünü müşterilerle buluşturacaklarını bildirdi.