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KoçSistem ile SBM Arasında Stratejik İşbirliği

KoçSistem ile SBM Arasında Stratejik İşbirliği
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KoçSistem, Saudi Business Machines (SBM) ile bulut hizmetleri, yönetilen hizmetler ve danışmanlık alanlarında işbirliği yaparak MENA bölgesinde stratejik ortaklıklarını güçlendirdi.

KoçSistem, Saudi Business Machines (SBM) ile şirket bulut hizmetleri, yönetilen hizmetler ve danışmanlık alanlarında işbirliği yaptı.

KoçSistem yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında KoçSistem'in yüzde 100 iştiraki KoçDigital de sanayide nesnelerin interneti çözümü (IIoT), üretken yapay zeka, veri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi alanlarında çözümler sunarak pazarda aktif rol alacak.

Şirketler arası stratejik işbirliğinin imza töreni Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlendi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkanvekili Mehmet Ali Akarca, KoçSistem olarak sektördeki 80 yıllık köklü geçmişlerinden aldıkları güçle Türkiye'deki liderliklerinin birikimini bölgeye de taşımak istediklerini belirtti.

Akarca, "Ülkemizin ticari kalkınmasında kritik role sahip bu coğrafyaya katma değerli ürün ihraç etmek bizim için stratejik bir sorumluluk. SBM ile attığımız adım bu stratejik bakışın bir ürünüdür." ifadelerini kullandı.

Bölgede genç nüfusun teknolojiye olan ilgisi, kamunun altyapı yatırımları ve kurumların dijitalleşmeye yönelmesi nedeniyle, bölge ekonomisini büyüten şirketler için önemli fırsatlar olduğunu aktaran Akarca, "Ülkemizin kalkınma hamlesini yerli teknolojilerle destekliyoruz. KoçSistem olarak MENA bölgesinde ihracat faaliyetlerimizin yanı sıra bu pazarda ofislerimizle de varlık gösteriyoruz. Bölgedeki deneyimimizi ve yetkinliğimizi küresel ölçekte güçlü ortaklıklar yaparak perçinliyoruz. Bugün imzaladığımız anlaşmayla Türkiye'nin yakın coğrafyadaki pazarlarda katma değerli hizmet ihracatına ivme kazandıracağımıza inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

SBM Üst Yöneticisi (CEO) Essam Alshiha da SBM olarak, Suudi Arabistan'daki işletmeleri ve organizasyonları dönüştürücü teknoloji çözümleriyle güçlendirmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Alshiha, KoçSistem ile olan stratejik ortaklıklarının, bu yolculukta önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, "KoçSistem'in derin bölgesel bilgisi ile SBM'in yerel yetenekleri, yapay zeka, bulut bilişim ve yönetilen hizmetler alanlarında fark yaratacak, bu sayede birlikte daha büyük teknolojik yenilikler ve kalıcı değerler üreteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi

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