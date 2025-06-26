Kocasinan Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Tarım Bölgesi'nin yatırım programına alındığı bildirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kocasinan Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Tarım Bölgesi projesinin yatırım programına alındığını bildirdi.

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kocasinan Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Tarım Bölgesi projesinin yatırım programına alındığını bildirdi.

Ak Parti'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Okandan, projenin sadece Kayseri için değil, Türkiye tarımı açısından da stratejik bir adım olduğunu belirtti.

Söz konusu yatırımla birlikte Kayseri'nin tarım potansiyelinin daha da büyüyeceğini aktaran Okandan, projenin yerel kalkınma, istihdam artışı ve sürdürülebilir tarım açısından çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Yatırımın Kayseri'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Okandan, "Bu büyük ve vizyoner yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya, milletvekillerimize, valimize, belediye başkanlarımıza ve tüm katkı sunanlara şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Okandan ayrıca tarımsal üretimde Kayseri'nin yeni bir döneme girdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Ekonomi
Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin

Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Uğurcan Çakır'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...

Uğurcan'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...
Korku filmini andıran görüntü! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı

Korku filmi değil gerçek! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı
'Beni sandalye bacağıyla dövdü' diyen eşinden Şırdancı Mehmet'e büyük şok

"Beni sandalye bacağıyla dövdü" diyen eşinden Şırdancı Mehmet'e şok
David Jurasek'te mutlu son! Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica'dan yaptı

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini Benfica'dan yaptı
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.