Koçarlı Belediyesi ve MMO arasında asansör protokolü imzalandı

Koçarlı Belediyesi ve Makina Mühendisleri Odası (MMO) Aydın İl Temsilciliği arasında imzalanan protokol ile ilçedeki asansörlerin periyodik kontrolleri MMO'ya emanet edildi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, son zamanlarda yaşanan asansör kazalarının herkesi üzdüğünü, ilçede yaşayan vatandaşların muhtemel kazalar ile karşılaşmaması, ilçede bulunan tüm asansörlerin periyodik bakımlarının aksatılmaması için Koçarlı Belediyesi gözetiminde bu görevi uzman ellere emanet ettiklerini söyledi.

Koçarlı Belediyesi'nde gerçekleşen protokol töreninde Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Aydın İl Temsilciliği Başkanı Tunç Erlaçin ile birlikte "Koçarlı Belediyesi Sınırları İçerisindeki Asansörlerin Periyodik Kontrolleri" protokolünü imzalayan Başkan Kaplan, muhtemel kazaların yaşanmaması için düğmeye bastı.

Protokol töreninde konuşan ve bir daha böyle olayların yaşanmaması için ilçe genelinde bulunan bütün asansörlerin Koçarlı Belediyesi gözetiminde, Makina Mühendisleri Odası tarafından sağlanacağını ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Son yaşanan kazalar herkes gibi bizleri de üzdü. İlçemiz de de bu tür kazaların yaşanmaması için önceden tedbir almak istedik. Makina Mühendisleri Odamızla protokol yaparak periyodik kontrolleri kendilerine emanet ettik" dedi.

Gelişen ve değişen Koçarlı'da artan inşaat yoğunluğuna da dikkat çeken Başkan Kaplan, " Bu yoğunluk ile birlikte binalarımızda yapılan asansörlerin bakımı ve denetlenmesi işi oldukça önemli bir iş. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı asansörlerde hizmet alması, kontrolleri iyi yapılmış asansörleri kullanması bizler için önemli. Biz de ilçemizdeki mevcut asansörlerin kontrolünü, güvenilirliğini işin uzmanı olan Makine Mühendisleri Odası'na emanet ettik. Çünkü muhtemel kazaların önüne geçebilmek ancak etkin bir denetimle mümkün olacak" diye konuştu.

Vatandaşlardan asansör bakım ve kontrollerini de ihmal etmemelerini de isteyen Başkan Kaplan, "Tüm hemşerilerimizden asansör bakımlarını ve tamirlerini de yetkili olan firmalara yaptırmalarını istiyorum. Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından da asansörlerin periyodik bakımının ve güvenilirliğinin Makina Mühendisleri Odası tarafından denetlenmesi önemlidir. Vatandaşlarımızın bu konuda bize yardımcı olacağına ve bu çalışmanın da Koçarlılı hemşerilerimize en iyi hizmeti sunma adına başarılı bir sonuç ortaya koyacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Aydın İl Temsilciliği Başkanı Tunç Erlaçin ise "Koçarlı Belediyesi'ne bizimle işbirliğine giderek, birlikte çalışma yaptıkları için teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN