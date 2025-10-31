Haberler

Kocaer Çelik, Bilim Temelli Hedefleri Onaylanan Sektördeki Tek Türk Şirketi Oldu

Kocaer Çelik, Bilim Temelli Hedefleri Onaylanan Sektördeki Tek Türk Şirketi Oldu
Kocaer Çelik, Bilim Temelli Hedefler Girişimi (Science Based Targets initiative – SBTi) tarafından hem Yakın Dönem (2030) hem de Net Sıfır (2050) emisyon azaltım hedefleri onaylanan ve geçerliliğini sürdüren sektördeki tek Türk şirketi olma başarısını göstermiştir.

SBTi; şirketlerin sera gazı emisyonlarını, iklim bilimiyle uyumlu biçimde azaltmalarını teşvik eden; CDP, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Doğa Koruma Vakfı (WWF) iş birliğiyle oluşturulmuş küresel bir inisiyatiftir. Paris Anlaşması doğrultusunda, küresel sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlandırma hedefiyle hareket eden girişim, şirketlerin emisyon azaltım planlarını bağımsız ve bilimsel kriterlerle değerlendirip onaylamaktadır.

"Çeliğin Geleceğini Bilimle Şekillendiriyoruz"

Kocaer Çelik, sürdürülebilirlik stratejisini somut hedeflerle güçlendirerek düşük karbon emisyonlu çelik üretim vizyonunu istikrarlı adımlarla gerçeğe dönüştürmektedir. Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanan bu hedefler, şirketin iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığını uluslararası bilimsel standartlarla doğrulamaktadır.

Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, sürece ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Şirketimiz, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşma çalışmaları kapsamında, faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik bilime dayalı hedeflerini SBTi'ye taahhüt etmiş olup, yürütülen validasyon sürecinin tamamlanmasıyla hem yakın dönem (2030) hem de net sıfır (2050) emisyon azaltım taahhütlerimiz onaylanarak tescillenmiştir. Bu onay, iklim bilimiyle uyumlu yol haritamızın uluslararası düzeyde geçerliliğini bir kez daha teyit etmektedir."

Bilim Temelli Hedeflerle Sürdürülebilir Üretim Yolunda

2022 baz yılı esas alınarak belirlenen hedefler doğrultusunda; Kapsam 1 ve Kapsam 2 mutlak sera gazı emisyonlarının %42, üretilen her ton çelik ürünü başına düşen Kapsam 3 emisyonlarının ise %51,6 oranında azaltılması taahhüt edilmiştir. Uzun vadede ise 2050 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarında %90, ton çelik başına Kapsam 3 emisyonlarında %97 oranında azalma hedeflenmiştir.

Bu hedefler, Kocaer Çelik'in üretim faaliyetlerinin Paris Anlaşması'nın 1,5°C küresel ısınma sınırıyla tam uyumlu hale getirildiğini ortaya koymakta; şirketin çelik üretiminde bilim temelli bir yaklaşımı benimsediğini göstermektedir.

Belirlenen hedeflere ilişkin değerlendirmelerine devam eden Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer:

"Bilim Temelli Hedefler İnisiyatifi (SBTi) tarafından hem 2030 hem de 2050 yılı emisyon azaltım hedeflerimizin onaylanması, sürdürülebilirlik stratejimizin yalnızca bir vizyon değil, bilimsel temellere dayalı, doğrulanmış bir yol haritası olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

İklim değişikliğiyle mücadelede üstlendiğimiz sorumluluk; üretim, tedarik zinciri ve enerji yönetimi dâhil tüm süreçlerimizin merkezine entegre edilmiştir.

Kocaer Çelik olarak, çeliğin geleceğini bilimle şekillendiriyor; karbon ayak izimizi azaltma, kaynak verimliliğini artırma ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerinde bulundu.

