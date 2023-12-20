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Kocaeli Sanayi Odası 16. Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri Sahiplerini Buldu

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Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen ödül töreninde başarılı sanayi kuruluşları ödüllendirildi. Törene TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Ödül alan firmalar tebrik edildi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) 16. Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri, törenle sahiplerine verildi.

KSO tarafından Marmara Bölgesi'ndeki başarılı sanayi kuruluşlarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen ödül töreni, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla Başiskele'deki otelde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, ödüllerin geleneksel olarak verilmesi ve ulusal nitelikli hale gelmesi dolayısıyla KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve ekibine teşekkür ederek, ödül alan firmaları kutladı.

Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik içerisinde olmak, kimseyi ötekileştirmemek gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Birbirimizi fikrinden, inancından, görüşünden dolayı dışlamayalım. Kocaeli Sanayi Odası, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl coşkusunu yaşadığımız bu önemli yılda sanayinin yıldızlarını ödüllendirmekte. Zaten kültürümüz ne diyor? Marifet iltifata tabidir. Birazdan fazlasıyla hak ettikleri ödülleri alacak tüm sanayici kardeşlerimle iftihar ediyorum. Allah kazancınızı bol ve bereketli kılsın."

Zeytinoğlu da konuşmasında Kocaeli'nin ticaret verilerini değerlendirdi.

Törende, dereceye giren 7 firmanın temsilcilerine "KOBİ", "Büyük Ölçekli Kuruluş" ve "Mükemmeliyet" ödülleri verildi.

Bu yılki büyük ödül, "KOBİ" alanında Optimum Süreç Tasarımı ve Uygulamaları AŞ'nin, "Büyük Ölçekli Kuruluş" alanında Türkiye Petrol Rafineleri AŞ'nin (TÜPRAŞ), "Mükemmeliyet" ödülü de Kordsa Teknik Tekstil AŞ'nin oldu.

Kaynak: AA / Ekonomi

Marmara Bölgesi Türkiye Kocaeli Ekonomi Güncel Haberler

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