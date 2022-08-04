Kocaeli haber: Gölcük Belediyesi işçilerini enflasyona karşı ezdirmedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli haber: Gölcük Belediyesi işçilerini enflasyona karşı ezdirmedi

Kocaeli haber: Gölcük Belediyesi işçilerini enflasyona karşı ezdirmedi

Kocaeli haberlerine göre Gölcük Belediyesi, küresel ölçekli ekonomik sebeplerden ötürü yaşanan enflasyon artışına karşı ocak ayında enflasyon oranında zam alan işçilere, temmuz ayından geçerli olmak üzere yevmiye ve sosyal haklarına, ilave ek zam düzenlemesi yaptı.

 - Güncelleme:

Gölcük Belediyesi, küresel ölçekli ekonomik sebeplerden ötürü yaşanan enflasyon artışına karşı ocak ayında enflasyon oranında zam alan işçilere, temmuz ayından geçerli olmak üzere yevmiye ve sosyal haklarına, ilave ek zam düzenlemesi yaptı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, işveren sendikası yetkilileri ve Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı ve işyeri temsilcilerinin katıldığı toplantıda, ek zam düzenlemesi protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle yüzde 30 zam artışı ile birlikte; 31 Aralık 2021 tarihinde 140 TL olan günlük çıplak yevmiye, ocak ayında yapılan yüzde 37 artışa, bugün yapılan protokolle, temmuz ayından geçerli olmak üzere yapılan yüzde 30 zam düzenlemesi ile günlük 249 TL'ye çıkarılarak, toplamda günlük ücretler yıllık yüzde 78,20 oranında artmış oldu. Böylece işçilerin enflasyon karşısında kayıpları da karşılanmış oldu.

Geçen yıla göre yüzde 78,20 artış

Ek protokol imzalandıktan sonra açıklama yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Ocak ayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 50 artırılan asgari ücret, dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler ve savaşlarla enflasyon yukarı doğru seyretmiş, çalışanların alım gücünde kayıplarını telafi etmek için temmuz ayında asgari ücret tekrar yüzde 30 oranında artırılmıştı. Bizler de çalışanlarımızın alım gücünü enflasyona karşı korumak için Cumhurbaşkanımızın izinden giderek temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 artırarak, geçen yıla göre yüzde 78,20 arttırmış, enflasyona karşı da ezdirmemiş olduk. Gölcük halkına gece gündüz hizmet eden saygıdeğer mesai arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy da Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e işçiler adına teşekkürler etti. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Gölcük Belediyesi Kocaeli Gölcük Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title