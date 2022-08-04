Kocaeli haber: Gölcük Belediyesi işçilerini enflasyona karşı ezdirmedi

Gölcük Belediyesi, küresel ölçekli ekonomik sebeplerden ötürü yaşanan enflasyon artışına karşı ocak ayında enflasyon oranında zam alan işçilere, temmuz ayından geçerli olmak üzere yevmiye ve sosyal haklarına, ilave ek zam düzenlemesi yaptı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, işveren sendikası yetkilileri ve Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı ve işyeri temsilcilerinin katıldığı toplantıda, ek zam düzenlemesi protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle yüzde 30 zam artışı ile birlikte; 31 Aralık 2021 tarihinde 140 TL olan günlük çıplak yevmiye, ocak ayında yapılan yüzde 37 artışa, bugün yapılan protokolle, temmuz ayından geçerli olmak üzere yapılan yüzde 30 zam düzenlemesi ile günlük 249 TL'ye çıkarılarak, toplamda günlük ücretler yıllık yüzde 78,20 oranında artmış oldu. Böylece işçilerin enflasyon karşısında kayıpları da karşılanmış oldu.

Geçen yıla göre yüzde 78,20 artış

Ek protokol imzalandıktan sonra açıklama yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Ocak ayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 50 artırılan asgari ücret, dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler ve savaşlarla enflasyon yukarı doğru seyretmiş, çalışanların alım gücünde kayıplarını telafi etmek için temmuz ayında asgari ücret tekrar yüzde 30 oranında artırılmıştı. Bizler de çalışanlarımızın alım gücünü enflasyona karşı korumak için Cumhurbaşkanımızın izinden giderek temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 artırarak, geçen yıla göre yüzde 78,20 arttırmış, enflasyona karşı da ezdirmemiş olduk. Gölcük halkına gece gündüz hizmet eden saygıdeğer mesai arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy da Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e işçiler adına teşekkürler etti. - KOCAELİ