Kocaeli'de Yeni Balık Sezonu: Bolluk ve Düşen Fiyatlar

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte Kocaeli'de balık tezgahları yeniden hareketlendi. Yeni sezonun ilk gününde palamut, hamsi, istavrit ve sardalya tezgahlardaki yerini alırken, avcılığın başlamasıyla birlikte bazı balık türlerinde fiyatlar da geriledi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar gece saatlerinden itibaren yeniden denize açıldı. Teknelerin limanlara avla dönmesinin ardından Kocaeli'deki balıkçı tezgahlarında da sezon hareketliliği başladı. Özellikle palamudun öne çıktığı ilk günde, hamsi, istavrit ve sardalya da vatandaşlara sunuldu.

Geçen sezona göre daha fazla balık çeşidiyle başlayan yeni av döneminde, artan ürün miktarının fiyatlara da kısa sürede yansıdığı belirtildi. Palamudun tanesi 100-125 liraya kadar gerilerken, hamsi ve istavritte de önceki günlere göre düşüş yaşandı.

"İnşallah bol ve bereketli bir yıl geçireceğiz"

Yeni sezonun tüm ülkeye hayırlı olmasını dileyen balıkçı Kemal Bineklioğlu, "İnşallah bol ve bereketli bir yıl geçireceğiz. Her şeyde güzel bolluk var. Sezona palamutla başladık. 400-450 gram balığın fiyatı 100-125 lira arasında değişiyor. Bu sene bolluk senesi. Herkes bol balık yiyecek. Bu sene Allah-ü Teala lütfetti, güzel bir balıkçılık sezonu nasip etti. İnşallah her geçen gün daha da güzel olacak, daha da bollaşacak" dedi.

"Her geçen gün fiyatlar düşüyor"

Fiyatların av miktarına göre günlük değişebileceğine dikkati çeken Bineklioğlu, "Dün hamsiyi 400 liraya satıyordum, şu anda 300-350 liraya satıyorum. İstavrit 400 liraydı, 300 liraya satıyorum. Bunlar daha da düşer. Palamut dün 150-175 liraydı, şu anda 100-125 lira. Her geçen fiyatlar düşüyor ve bolluk var. Artık fiyatlarımız her gün değişecek. Özellikle hamsi, palamut ve istavrit. Sardalya mesela şu anda 350 lira. 700-800 liralardan 350 liraya düştü. Balık böyle bir şey, balık çıktığı anda fiyat otomatik olarak aşağı düşer. Troller ve gırgırların çıkmasıyla birlikte balık fiyatları düştü. Her geçen gün balık fiyatları daha uygun olacak, daha bol olacak. Bu sene halkımız bol bol balık yiyecek" diye konuştu.

"Palamut halk balığı"

Bineklioğlu, özellikle palamudun vatandaşların en çok tercih ettiği balıklardan biri olduğunun altını çizerek, "Palamut halk balığı. 7'den 70'e herkes palamut yer. Favori balık şu anda palamut, bu sene bir numara. İnşallah ilerleyen günlerde daha da büyüyecek, 700-800 gramlara çıkacak, 1 kilolara çıkacak. Fiyatları da ona göre ayarlanacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı