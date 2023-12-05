Koç Üniversitesi Mezunlarına Ödüller Verdi

Koç Üniversitesi, üstün başarılarıyla topluma katkı sağlayan mezunlarını ödüllendirmek amacıyla "Mezun Ödülleri" programını başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, araştırma ve inovasyon alanında dünyaya şekil veren araştırma kurumları arasına girme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Koç Üniversitesi 30'uncu yılında 20 binin üzerinde öğrencinin mezun olduğu bir yüksek öğretim kurumu olma özelliği taşıyor. Bu misyon çerçevesinde, çevrelerine bıraktıkları kalıcı etkilerle yeni nesillere de ilham verecek mezunların ödüllendirilmesi amacıyla Koç Üniversitesi, "Mezun Ödülleri" programını başlattı.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ödül programı kapsamında Koç Üniversitesi camiasının tüm üyeleri, üniversitenin uluslararası nitelikte, yaratıcı, objektif düşünebilen ve liderlik vasıflarına sahip bireyler yetiştirme vizyonunu yansıtan mezunlar arasından aday göstermeye davet edildi. Koç Üniversitesi'nin üst düzey akademik ve idari yöneticilerinden oluşan bir seçici kurulun bu adaylar arasından belirlediği isimlere, 30 Kasım Perşembe akşamı Koç Üniversitesi Sevgi Gönül Oditoryumu'nda düzenlenen törende ödülleri takdim edildi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, üniversitenin 30 yıldır çok büyük atılımlarda bulunduğunu belirterek,"Genç bir üniversite olarak Türkiye'de eğitimde, araştırmada, girişimcilikte büyük yollar kat etti ve bir mükemmeliyet merkezi haline geldi. 20 binin üzerinde Koç Üniversitesi mezununun birbirinden değerli başarılarını ödüllendirmek için Cumhuriyetin 100'uncu, üniversitenin 30'uncu yıldönümünün anlamlı bir zaman. Bir üniversitenin başarısı nedir, diye sorarsanız, bence en önemli göstergelerinden biri mezunlarının başarısıdır." ifadelerini kullandı.

Koç Üniversitesi mezunlarının kendi iş alanlarının yanı sıra, farklı alanlarda ortaya koydukları başarılı çalışmalarla toplumsal gelişmeye sağladıkları katkı dikkate alınarak verilen ödüller için şu kategoriler oluşturuldu: "Seçkin Mezun", "İş Dünyasında Liderlik", "Sanat ve Medya Alanında Başarı", "Bilim ve Teknoloji Alanında Başarı", "Akademi Alanında Başarı", "Sağlık Alanında Başarı", "Girişimci Mezun", "Sosyal Etki", "Uluslararası Başarı", "Örnek Mezunlar Grubu", "En Çok Bağış Yapan Sınıf".