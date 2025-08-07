KOBİ tanımı değişti: Net satış hasılatı veya mali bilanço sınırı yükseltildi

KÜÇÜK ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) tanımı, 'Yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyar lirayı aşmayan işletmeler' olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 'KOBİ Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; KOBİ tanımında değişikliğe gidilerek, net satış hasılatı veya mali bilanço büyüklüğü sınırı 500 milyon TL'den 1 milyar TL'ye yükseltildi. Böylece KOBİ'ler, 'Yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyar Türk lirasını aşmayan işletmeler' olarak tanımlanacak. Söz konusu yeni tanımlama orta büyüklükteki işletmeleri kapsayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yönetmelik değişikliğine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resim Gazete'de yayımlanan kararla, KOBİ tanımındaki net satış hasılatı veya mali bilanço büyüklüğü sınırı 500 milyon TL'den 1 milyar TL'ye yükseldi. KOBİ'lerimizi yatırım, istihdam ve finansman süreçlerinde güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz. İş dünyamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.