KOBİ'nin tanımı değişti: Net satış hasılatı 1 milyar TL'ye çıkarıldı
Güncelleme:
Türkiye'de faaliyet gösteren milyonlarca şirketi yakından ilgilendiren KOBİ tanımında değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 bin TL'yi aşmayan olarak belirlenen KOBİ tanımındaki rakam 1 milyar TL'ye çıkarıldı.

Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) tanımına girmek için belirlenen yıllık net satış hasılatı rakamı yükseltildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

"Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

NET SATIŞ HASILATI 1 MİLYAR TL'YE ÇIKARILDI

Buna göre, daha önce yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 bin TL'yi aşmayan olarak belirlenen KOBİ tanımındaki rakam 1 milyar TL'ye çıkarıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
