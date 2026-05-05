KOBİ'LERE "YEŞİL" DESTEK - MEVKA, KOBİ'lerin alüminyum, demir çelik ve otomotiv yatırımlarını yeşil destekle şahlandıracak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) aracılığıyla sağlanacak 250 milyon lira destekle, Konya ve Karaman'da faaliyet gösteren KOBİ'lerin alüminyum, demir çelik ve otomotiv başta olmak üzere imalat sanayisindeki yatırımlarının büyümesine katkı sağlanacak.

Anadolu Ajansının "KOBİ'lere 'Yeşil' Destek" başlıklı dosyasının yedinci haberinde, MEVKA tarafından "Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi Geri Ödemeli Finansman Desteği" çerçevesinde sağlanacak desteklere ilişkin bilgilere yer verildi.

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası finansmanıyla yürütülen SoGreen Projesi kapsamında 400 milyon dolar kaynak sağlanacak ve bu kaynak, kalkınma ajansları aracılığıyla 81 ilde yeşil dönüşüm projelerine aktarılacak. Bu doğrultuda, 7 yıl sürecek projeyle KOBİ'ler, kooperatifler ve benzeri yapıların sürdürülebilir istihdam oluşturan projeleri desteklenecek. Proje çerçevesinde yerelde çevre dostu ve yenilikçi altyapı yatırımları da öncelikli olacak.

Yüksek katma değerli ürün üretimine destek

MEVKA tarafından, Konya ve Karaman'da yerleşik KOBİ'lerin yeşil geçişe konu faaliyetleri için SoGreen Projesi kapsamında 250 milyon lira destek verilecek.

Söz konusu illerde hayata geçirilecek yatırımlarda, proje başına asgari 3 milyon lira, azami 7,5 milyon lira destek verilmesi planlanıyor. Proje çerçevesinde, yeşil geçiş sürecinde kadınların ve gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedefleniyor. Bu süreçten etkilenecek alüminyum, demir çelik ve otomotiv ile Karaman özelinde gıda makineleri imalatı ve ambalaj başta olmak üzere, imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin üretim süreçleri ve iş modellerinde yeşil geçişin yüksek katma değerli ürün üretimi odağında desteklenmesi, bu alanlara yapılacak yatırımların ivmelenmesi amaçlanıyor.

Proje faaliyetlerinin, sözleşme tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde tamamlanması şartı bulunurken, KOBİ'lerin belirlenen öncelik alanlarındaki yatırımları, ilk 6 ayı geri ödemesiz olmak üzere kalan sürede azami 24 ay eşit taksitle ve toplamda 30 ay vadeyle, faiz ya da kar payı uygulanmaksızın desteklenecek.

Kadınlara veya gençlere ait KOBİ'ler öncelikli değerlendirilecek

Destek sürecinde, belirlenen kriterleri karşılayan işletme ve KOBİ'lere, değerlendirmede avantaj puanı verilecek. Buna göre, kadınlar veya 18-35 yaşındaki gençler tarafından sahip olunan ya da yönetilen KOBİ'ler, yönetim kadrosunun yüzde 50'sinden fazlası kadınlardan veya gençlerden oluşan işletmeler ile ortaklık yapısında payların yüzde 50'sinden fazlası kadınlara veya gençlere ait olan KOBİ'ler öncelikli olarak değerlendirilecek.

Bölge planı ile bölgesel gelişmeye yönelik hazırlanan diğer strateji ve analiz raporlarında, yeşil geçiş sürecinden daha fazla etkilenebileceği belirlenen il ve ilçelerde yürütülecek projelere de öncelik verilecek.

Ayrıca, işletme personeline akredite kuruluşlarca sürdürülebilirlik raporlama eğitimi verilmesi değerlendirmede avantaj sağlayacak.

Çevre odaklı alanları kapsayan proje çerçevesinde, kadınlar, gençler ve kırılgan gruplar için yeni istihdam sağlayan ya da mevcut istihdamın niteliğini artırmayı hedefleyen yatırımlar öncelikli olacak.