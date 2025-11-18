Haberler

KOBİ'lere Nefes Kredisi Desteği

Güncelleme:
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Nefes Kredisi uygulamasının KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracağını ve başvuruların yarın başlayacağını açıkladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan ve hacmi 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükseltilen Nefes Kredisi'nin KOBİ'lerin uygun koşullarda finansmana erişimi açısından önemli bir destek olduğunu belirtti.

Baran, yazılı açıklamasında, TOBB'un Kredi Garanti Fonu (KGF) güvencesiyle, bankaların işbirliğiyle 2 Ekim'de başlattığı Nefes Kredisi uygulamasının ikinci paketinde hacmin artırılmasını değerlendirdi.

Başvurular yarın başlayacak

Baran, söz konusu kredinin KOBİ'lerin uygun koşullarda finansmana erişimi açısından önemli bir destek olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Üyelerimizi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz öncülüğünde, KGF güvencesi ve bankalar işbirliğiyle hayata geçirilen Nefes Kredisi desteğinden faydalanmaya davet ediyorum. KOBİ'lerimizin uygun koşullarda finansmana erişimi her zaman ilk önceliğimiz. Enflasyonla mücadele sürecinde üretimini, istihdamını ve ticaretini sürdürmeye çalışan KOBİ'lerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla uygulamaya alınacak olan ve 6 ay ana para ödemesiz, azami 36 ay vadeli olmak üzere 1,5 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlayacak olan bu kredi paketi için başvurular 19 Kasım'da başlayacak. Ticaretin ve üretimin çarklarının daha güçlü dönmesi için hazırlanan bu finansman desteğinin, KOBİ'lerimizin ekonomik faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine ve ekonomimizin büyümesine katkı sağlayacağına inanıyorum."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
title
