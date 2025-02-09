KKTC Ekonomi ve Yatırım Zirvesi, Yatırımcıları Buluşturdu

RUMELİSİAD'ın düzenlediği 'KKTC Ekonomi ve Yatırım Zirvesi'nin onur konuğu olarak katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin önemli yatırım imkanları barındırdığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek hedefiyle RUMELİSİAD tarafından düzenlenen KKTC Ekonomi ve Yatırım Zirvesi, iş dünyasının önde gelen isimlerini, yatırımcıları ve girişimcileri buluşturdu. Zirvenin onur konuğu olan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin desteği ve işadamlarının özverili yaklaşımları ile KKTC'nin önemli yatırım imkanları barındırdığını söyledi. KKTC'nin büyümeye gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Tatar, bu tarz organizasyonların devamının gelmesini temenni etti.

KKTC'nin stratejik sektörleri olan turizm, inşaat, enerji ve teknoloji gibi alanlarda yatırım fırsatları masaya yatırıldığı zirvede ayrıca, sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme için atılabilecek adımlar değerlendirildi. KKTC'de 35 yıldır sektöründe lider durumunda olan Döveç Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç, KKTC'nin ekonomik kalkınma sürecinde uluslararası iş birliklerinin önemine vurgu yaparak, "Bu zirve, ülkemizin ekonomik potansiyelini ortaya koymak ve yatırımcılarla güçlü bağlar kurmak adına önemli bir platform sunuyor. KKTC'nin geleceği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sergilediği başarılı performansıyla, Türkiye ve KKTC'nin yanı sıra uluslararası piyasalarda da güvenilir ve vizyoner bir gayrimenkul platformu olarak kendini kanıtlayan Gayrimenkul Yeri'nin Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Elif Canıgüleç Tekin ise, KKTC'de var olan yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi için önemli bir adım olan KKTC Ekonomi ve Yatırım Zirvesinin her iki ülke iş insanlarını bir araya getirmesinin önemine değindi.

RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke de zirvenin, Türkiye ve KKTC arasındaki ekonomik bağları güçlendireceğini belirterek, "Bu organizasyon, sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal bağlarımızı da pekiştirecek bir adım. KKTC'nin yatırımcılar için sunduğu fırsatları daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyoruz" dedi.

Zirve kapsamında düzenlenen panellerde, uzman konuşmacılar ve sektör temsilcileri, KKTC'nin ekonomik kalkınma stratejileri üzerine görüşlerini paylaştı.

Etkinlik, KKTC'nin ekonomik büyümesine katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi ve uluslararası yatırımcıların bölgeye ilgisinin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Zirve sonunda, KKTC'nin ekonomik geleceği için umut verici mesajlar verildi.

Konuşmaların ardından Zirveye onur konuğu olarak katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke tarafından teşekkür plaketi takdim edilirken, organizasyonun sponsorluğunu yapan Gayrimenkul Yeri'nin Yönetim Kurulu Başkanı Elif Canıgüleç Tekin de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, çocukluğunda annesi ile birlikle yer aldıkları fotoğrafı ölümsüzleştiren bir resim tablosu hediye edildi.

KKTC Ekonomi ve Yatırım Zirvesi, bölgenin ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. - BURSA