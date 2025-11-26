KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu: '2025'in ilk 10 ayında toplam 4,5 milyon ziyaretçi ağırladık'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "2025'in ilk 10 ayı itibariyle 2 milyon kişi hava yoluyla KKTC'yi ziyaret etti. 2,5 milyon kişi de kara sınırlarından olmak üzere toplam 4,5 milyon kişiyi ağırladık" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün (SMIIC) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu'nun koordinasyonunda düzenlenen 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

"Helal ticaret diplomatik bir platformdur"

Zirvenin açılışında konuşan KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, helal ticaretin sadece ekonomik bir güç değil, "coğrafyalar arasında köprü kuran, ülkelerin görünürlüğünü artıran ve halkları birbirine yaklaştıran büyük bir diplomatik platform" olduğunu söyledi. Helal Expo'nun, "İslam dünyasının üretim potansiyelini, ticaret vizyonunu ve ortak hedeflerini buluşturan önemli merkez haline geldiğini" ifade etti.

"Dünya pazarlarında helal ürünlerin yükselişi yeni iş fırsatları oluşturuyor"

Helal ticaretin güven, kalite, etik, izlenebilirlik ve insan sağlığı üzerine kurulu olduğunu belirten Ataoğlu, "Bu değerlerin her biri aynı zamanda ülkelerin marka değerini büyütür. Bugün dünya pazarlarında helal ürünlerin yükselişi yeni iş fırsatları oluşturmakla kalmıyor, ülkelerin imajını güçlendiriyor, kültürel tanıtıma kapı açıyor, insanları bir ülkeyle ilk kez temas ettiren bir pencere haline geliyor. Ticaret, ürünlerin dolaşımı kadar ülkelerin hikayesinin de dolaşımıdır" dedi.

"KKTC'de turizm, eğitim ve sağlık sektörleri öne çıkıyor"

KKTC'nin potansiyeline değinen Ataoğlu, Helal Expo gibi organizasyonların, ülkelerinin ürün ve hizmet kalitesini göstermek, turizm ve yatırım markasını güçlendirmek, yeni iş ortaklıkları kurmak ve uluslararası ilişkileri derinleştirmek için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Ataoğlu, KKTC'nin 2025 yılı turizm verilerine ilişkin de bilgi paylaştı. Ataoğlu, "2025'in ilk 10 ayı itibariyle 2 milyon kişi hava yoluyla KKTC'yi ziyaret etti. 2,5 milyon kişi de kara sınırlarından olmak üzere toplam 4,5 milyon kişiyi ağırladık" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin güçlü desteği KKTC'nin görünürlüğünü artırıyor"

KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Ataoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin güçlü desteği sayesinde KKTC'nin uluslararası görünürlüğü artmakta, ulaşım kapasitesi genişlemekte, turizm ve ticaret yolları güçlenmekte, KKTC markası daha geniş kitlelere ulaşmaktadır. KKTC-Türkiye işbirliği, yalnızca iki ülkenin değil, İslam dünyasının ortak kalkınma vizyonunu büyütmektedir" diye konuştu. - İSTANBUL