Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen balık tür sayısının 70 olduğunu belirtti. Karadeniz'de görülmeyen türlerin görülmeye başlandığını ifade eden Gökoğlu, bazı balık türlerinin Karadeniz'deki türlerin yerini almaya başlayabileceğini söyledi.

Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen istilacı tür sayısı 70 oldu... Karadeniz türleri tehlike altında

En çok görünen balıklar arasında çat çat, yengeç türleri, balon ve aslan balığı başı çekiyor

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Akdeniz türlerinin kuzeye doğru bir geçişi var, Karadeniz'de görülmeyen türler görülmeye başlandı"

" Öyle düşünüyorum ki bazı balık türleri bunların yerini almaya başlayacak"

ANTALYA Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen balık tür sayısının 70 olduğuna dikkat çeken Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Akdeniz türlerinin kuzeye doğru bir geçişi var. Örneğin Karadeniz'de görülmeyen türler görülmeye başlandı. Öyle düşünüyorum ki bazı balık türleri bunların yerini almaya başlayacak" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, denizlerdeki balık verimliliğini değerlendirdi. Kızıldeniz'den Akdeniz'e yaşanan balık göçünü anlatan Gökoğlu, "Atlas Okyanusu türlerinin Cebeli Tarık Boğazı üzerinden Kızıl Deniz türlerinin de Süveyş Kanalı aracılığıyla Akdeniz'e geçişi devam ediyor. Bizim balık olarak Akdeniz'de tespit ettiğimiz tür sayısı 70 oldu. En son Mandagöz Mercan olarak adlandırılan bir balığın girişini tespit ettik. Mersin Körfezi'nden bildirildi. Bu tür de diğer mercan balıkları gibi tüketilebilir" dedi.

"En çok görünen balıklar arasında çat çat, yengeç türleri, balon ve aslan balığı var"

Antalya körfezinde kıyıda avlanılan karideslerin hemen hemen tamamının dışarıdan gelen türler olduğunu belirten Gökoğlu, "Derinde çıkan karides türleri Akdeniz'in yerli türleridir. Kızıldeniz'inden gelen türler genellikle kıyı türleridir. Bir tür çok derinden geliyorsa Atlas Okyanusu kökenlidir. Karides olarak baktığımızda ekonomiye katkısı var. Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen balon balığı gibi balıklar ekonomik olarak değerlendirilmiyor. Çat çat olarak bilinen karides türü de değerlendirilmiyor. Balıkçıların ağlarını parçalıyor. Ağlardan temizlemek isteyen balıkçılarımızın ellerine de zarar veriyorlar. En çok görünen balıklar arasında çat çat, yengeç türleri, balon ve aslan balığı var" dedi.

"Karadeniz'de görülmeyen türler görülmeye başlandı"

Küresel ısınma nedeniyle denizlerin ısındığını belirten Gökoğlu, "Akdeniz türlerinin kuzeye doğru bir geçişi var. Örneğin Karadeniz'de görülmeyen türler görülmeye başlandı. Mavi yengeç ve lagos türleri yakalanarak bildirildi. Karadeniz özellikle hamsi, palamut, lüfer, istavrit, sardalye açısından zengin bir denizdir. Öyle düşünüyorum ki bazı balık türleri bunların yerini almaya başlayacak" sözlerine yer verdi.