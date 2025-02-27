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Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

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Kıymetli maden altın, değer kaybını üçüncü güne taşıdı. Yeni yılda ardı ardına rekorlara imza atan altın fiyatlarındaki bu düşüş, yatırımcıları ve piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Ons altın gün içinde 2893 dolara, gram altın da 3392 dolara kadar geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ek vergi söylemleri altını yükseltirken ABD'deki ekonomik verilerin bozulmaya başlaması bu yükselişi körükledi. Ticaret savaşlarının kızışması ve merkez bankalarının dev alımlar gerçekleştirmesi kıymetli maden fiyatlarını haftalar süren yükseliş eğilimine soktu.

DEV SATIŞLAR SONRASI FİYATLAR GERİLEDİ

Ancak yükselen fiyatlar küresel dev yatırımcıları kâr satışlarına yönlendirdi. Büyük yatırımcıların ellerindeki altınları yüksek fiyatlardan satarak elde ettikleri kârı nakite dönüştürmek istemesi 25 Şubat'ta altın fiyatının gerilemesine nedne oldu. Bugün itibariyle düşüş üçüncü güne taşındı. İşte son gelişmeler ışığında güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3417 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3392 lira, en yüksek de 3424 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3393 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 2916 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2893 dolar, en yüksek de 2920 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2894 dolardan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3426 liradan alınırken 3470 liradan satılıyor.

NOT: Bu haberde yer alan içerik yatırım tavsiyesi değildir.

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Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıEnflasyona Ezdirilen:

Fos haber

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Haber YorumlarıCHP Savar:

hep CHP'nin yüzünden tamamen altının düşmesini bekliyorlar dipten alacaklar kâra geçecekler

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme36
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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

yalan , benden kaynaklı bu düşüş, ben 20 sene beklettim altını bi b.k olmadı, sattım 3 ay sonra 5 e katladı, şimdide almadım alırsam düşerde yüksekten alanlar kaybeder diye, sonra geçen hafta aldım ve sonucu görün ne oldu yine:) piyasayı ben belirliyorum.

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

3100 ün altına inecek bekleyin, sonra oralarda kalacak belli bir müddet taki ben devreye girene kadar

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

trump coinleri yükseltip altını yok etme hamlesini yaptı bu yüzden altın bundan sonra ne olur hiç belli değil

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Haber YorumlarıMengele:

500 kilo altinim var kuyumculari soydum satayimmi diye düsünüyorum

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Haber Yorumlarıİbrahim Coşkun:

1 ton altını var satsın

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