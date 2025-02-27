Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ek vergi söylemleri altını yükseltirken ABD'deki ekonomik verilerin bozulmaya başlaması bu yükselişi körükledi. Ticaret savaşlarının kızışması ve merkez bankalarının dev alımlar gerçekleştirmesi kıymetli maden fiyatlarını haftalar süren yükseliş eğilimine soktu.

DEV SATIŞLAR SONRASI FİYATLAR GERİLEDİ

Ancak yükselen fiyatlar küresel dev yatırımcıları kâr satışlarına yönlendirdi. Büyük yatırımcıların ellerindeki altınları yüksek fiyatlardan satarak elde ettikleri kârı nakite dönüştürmek istemesi 25 Şubat'ta altın fiyatının gerilemesine nedne oldu. Bugün itibariyle düşüş üçüncü güne taşındı. İşte son gelişmeler ışığında güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3417 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3392 lira, en yüksek de 3424 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3393 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 2916 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2893 dolar, en yüksek de 2920 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2894 dolardan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3426 liradan alınırken 3470 liradan satılıyor.

NOT: Bu haberde yer alan içerik yatırım tavsiyesi değildir.