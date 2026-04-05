Haberler

Geçen sene zararıyla ağlatan 'kıvırcık' bu yıl güldürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geçen yıl tarlada 5 liraya kadar düşen kıvırcık marul, bu yıl bahar aylarında 30 liraya kadar yükseldi. Çiftçiler, artan talep ve fiyatlar sayesinde zararlarını telafi etmeye başladı.

Geçen yıl tarlada tanesi 5 liraya kadar düştüğü için üreticisine zarar ettiren kıvırcık marul, bu yıl bahar aylarında 30 liraya kadar yükselince çiftçinin yüzü güldü.

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin (TZOB) verilerine göre şubatta tarladan çıkış tanesi 16 lira olan kıvırcık marul, martta ortalama 28 liraya yükseldi. Şubatta market ve pazarlarda ortalama 50 liradan satılan marul, martta 80 lira ortalama fiyata ulaştı ve bazı noktalarda 100 liradan alıcı buldu. Geçen yıl düşük fiyatı nedeniyle üreticisine zarar ettiren kıvırcık marul, bu yıl tarlada 30 liradan satılınca eken çiftçilerin yüzü güldü.

"Geçen yıl zararım 5 milyon"

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi çiftçilerinden Rıza Altunbağ kıvırcık marul hasadının sürdüğünü ve talebin çok iyi olduğunu anlattı. Geçen sene fiyatların düşüklüğünü vurgulayan ve 5 liraya bile satılamaz hale gelindiğini aktaran Altunbağ, "5 milyon zarar ettik. İnanılmaz bir kötü sene geçirdik. Bu sene hiç ummadığımız gibi gitti. Sezon başı yine kötü başladı ve 5-7 lira arasında açıldı. İlk partilerde zarar ettik ama ikinci patilerde zararı çıkardık, çok iyi gitti" dedi.

Altunbağ, 5 dönümlük seradan iyi kazandığını belirterek, "Seradan tanesi şu anda 30 lira. Bunun gibi diğer seralarımızda var. Maliyeti 7-8 liraydı geçen sene ve maliyet altında sattık. Şimdi iyi yükseldi ve sezon güzel gidiyor. Allah'a şükür güzel gitti ve iyi kazandık. Bizden markete, pazara, sofraya gidene kadar 70-80 lira oluyor" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

