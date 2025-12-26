Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi

Kış saati uygulaması nedeniyle Türkiye'de yaşayan çok sayıda vatandaş şikayetlerde bulunurken, özellikle karanlıkta işe ve okula gitmek durumunda kalanlar uygulamanın değiştirilmesi yönünde çağrılar yapıyordu.

MERAK EDİLEN SORU BAKANA YÖNELTİLDİ

Tartışmaların odağındaki kış saati uygulamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı yönündeki soru ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a yöneltildi.

"UYGULAMA DEVAM EDECEK"

İstanbul'da ekonomi basınıyla yaptığı toplantıda konuşan Bakan Bayraktar kış saati uygulamasının devam edeceğini söyledi.

"27 MİLYAR LİRALIK ENERJİ TASARRUFU OLDU"

Bakan Bayraktar "Uygulamanın başladığı yıldan itibaren 113 milyar kilovat saat enerji tasarrufu sağladık. Ayrıca 27 milyar liralık bir enerji tasarrufu olmuş" ifadelerini kullandı.