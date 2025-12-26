Haberler

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kış saati uygulamasının devam edip etmeyeceği yönündeki soruya yanıt verdi. Uygulamanın devam edeceğini belirten Bakan Bayraktar "Uygulamanın başladığı yıldan itibaren 113 milyar kilovat saat enerji tasarrufu sağladık. Ayrıca 27 milyar liralık bir enerji tasarrufu olmuş" ifadelerini kullandı.

Kış saati uygulaması nedeniyle Türkiye'de yaşayan çok sayıda vatandaş şikayetlerde bulunurken, özellikle karanlıkta işe ve okula gitmek durumunda kalanlar uygulamanın değiştirilmesi yönünde çağrılar yapıyordu.

MERAK EDİLEN SORU BAKANA YÖNELTİLDİ

Tartışmaların odağındaki kış saati uygulamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı yönündeki soru ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a yöneltildi.

"UYGULAMA DEVAM EDECEK"

İstanbul'da ekonomi basınıyla yaptığı toplantıda konuşan Bakan Bayraktar kış saati uygulamasının devam edeceğini söyledi.

"27 MİLYAR LİRALIK ENERJİ TASARRUFU OLDU"

Bakan Bayraktar "Uygulamanın başladığı yıldan itibaren 113 milyar kilovat saat enerji tasarrufu sağladık. Ayrıca 27 milyar liralık bir enerji tasarrufu olmuş" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıErgül Özcan:

milletin aklıyla alay etme sayın bakanım, bütün Avrupa aptal bi siz akıllısınız öylemi.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Genç:

Sâdece bana mı garip geliyo bu anlamsız olaydan tasarruf etme işi

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSami Kaya:

Akşam zindan karanlıkta geleceğine sabah karanlıkta gitmek daha iyi…

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Genç:

Olayı çözdün

yanıt4
yanıt1
Haber Yorumlarıpersonel aslan:

Kışın hava 17:30 da kararıyor, zaten karanlıkta dönüyoruz. Asıl bu şekliyle daha fazla enerji sarfiyatı var.

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıErcan Sevinc:

Sizi tatile gönderdiğimiz zaman eskiye döneriz tasarruf yalanını bırakın 8 de aydınlanıyor hava

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamer Çakır:

nasıl oluyor bir çıkıp açık oturumda anlatsalar hayır bilmediğimiz bir şey varsa boşuna kafa patlatmayalım açıklamak ama uzmanlarla beraber açıklamak zormu yani

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

