Kış lastiği zorunluluğunun kalkmasıyla oto lastikçilerde hareketlilik sürüyor

Türkiye'de ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ermesiyle oto lastikçilerde hareketlilik sürüyor. Uzmanlar, sıcak havalarda kış lastiği kullanımının kazalara sebebiyet verebileceğini söylüyor.

Ticari faaliyet sürdüren araçlarda 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği zorunluluğu, 5 aylık sürecin ardından 1 Nisan'da sona erdi. Ticari ve hususi araçlarında kış lastiğini söktürmek ve yaz lastiğine dönen vatandaşlar oto lastikçilerde hareketlilik oluşturuyor.

"Sürüşte, güvenlikte ve konforda sıkıntı yaşatabiliyor"

Sinop Küçük Sanayi Sitesi'nde oto lastik tamircisi Hasan Üçüncüoğlu, yaz mevsiminde kış lastiğinin kazalara daha çok sebebiyet verdiğini belirterek, "1 Aralık'ta başlayan kış lastiği zorunluluğu, 1 Nisan itibariyle kalktı. Şimdi araçlar lastik değiştirmeye geliyor sürekli, bizde de yoğunluk oluyor haliyle. Kış lastiği yazın sürüşte, güvenlikte ve konforda sıkıntı yaşatabiliyor. Bu nedenle müşterilerimiz geliyor, lastiklerini yazlıklarla değiştiriyorlar. Yakıt tüketimine zararı olduğu gibi fren mesafesini uzatıyor, kazaya sebebiyet verebiliyor. Yaz lastiğiyle yaz şartlarında 100 kilometrelik hızla durduğumuz mesafede kış lastiği duramıyor, dolayısıyla kaza yapma riskini arttırmış oluyoruz" diye konuştu.

"Ceza da bizim için"

Araçlarının kış lastiğini değiştirdiğini söyleyen Fuat Dağ, "Yaz lastiğimizi taktık, kullanıyoruz. Çok yumuşak olduğu için, soğukta bile yumuşak kaldığı için o lastik yazın bile hem daha çabuk eriyor hem de sulu zeminlerde çok kaygan oluyor. O yüzden kış lastiğini yazın kullanmamamız gerekiyor. Ben malzeme taşıyorum, Samsun'a gidip geliyorum. Kış lastiği olmadan zaten yola da çıkamıyorsunuz, cezası var ama ceza da bizim için. Devlet diyor ki 'senin sağlığın için ben seni korumak zorundayım.' Biz de buna uyuyoruz" şeklinde konuştu. - SİNOP