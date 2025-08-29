Kış Döneminde Uçak Bileti Talebi Yüzde 28 Arttı

Biletbayisi.com, kış dönemi için uçak bileti rezervasyonlarına ilişkin verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özellikle kış tatilinde uygun fiyatla seyahat etmek isteyen yolcular, rezervasyonlarını aylar öncesinden yapmaya başladı. Ekonomi sınıfı uçak biletlerine olan talep geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 arttı.

Verilere göre, yolcuların büyük kısmı biletlerini 2 ile 4 ay öncesinden satın almayı tercih etti.

Yurt içinde en çok tercih edilen destinasyonlar arasında, Kayseri- Erciyes, Erzurum-Palandöken, Kars-Sarıkamış ile Trabzon ve Rize yaylaları yer aldı.

Kayseri, kayak pistleri, modern tesisleri ve ulaşım kolaylığıyla öne çıkarken, Palandöken uzun pistleriyle profesyonel kayakçıların gözdesi oldu. Sarıkamış, kristal kar yapısı ve Doğu Ekspresi ile gelen turistlerin ilgisiyle dikkati çekti. Karadeniz yaylaları ise kış doğasıyla bütünleşmek isteyen tatilcilerin ilgisini gördü.

Yurt dışı seyahatlerde ise Avrupa şehirleri öne çıktı. Viyana, Noel pazarları ve tarihi atmosferiyle ilk sırada yer alırken, Prag gotik mimarisi ve uygun fiyatlı tatil seçenekleriyle tercih edildi. Münih, kayak köylerine yakınlığıyla öne çıkarken, Zürih ve Cenevre ise lüks kış tatili arayan yolcuların ilgisini çekti.

Biletbayisi.com verilerine göre, yolcuların yüzde 72'si ekonomi sınıfı biletleri tercih etti. İş seyahatlerinde business sınıfı talebi artarken, tatil amaçlı seyahatlerde uygun fiyat avantajı belirleyici unsur oldu. Erken rezervasyon yapan yolcular, aynı rotalara göre son dakika alınan bilet fiyatlarına kıyasla yüzde 20-30 tasarruf sağladı.