Kırşehir Ziraat Odası tarlalarda yüksek verim beklentisinde

Kırşehir Ziraat Odası; tarlalardaki mahsulden yüksek verim beklentisi içeresinde hasat zamanını bekliyor.

Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak yaptığı açıklamada, çiftçinin iyi mahsul beklentisinde olduğunu ve devletin vereceği fiyatla birlikte çitçinin yüzünün güleceğini söyledi. Toprak, açıklamasında, "Son yağışlar Kırşehir'de ürünlere çok iyi oldu. Ekin ve çiftçi stres içerisindeydi. Yağışlar sonrası çiftçi ve ekinlerde stres kalmadı. Evet soğuk alan bölgeler oldu fakat ciddi oranda kayıplar olmadı. Ekinlerimiz iyi" dedi. Çiftçinin yüksek verim beklentisinde olduğunu aktaran Toprak, "Bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla verimin yüksek olacağını düşünmekteyiz. Devletimiz iyi oranda fiyat da verirse çiftçimizin de yüzü gülecektir" diye konuştu.

Kırşehir'de değişkenlik gösteren hava şartları geçtiğimiz günlerde tarlalardaki mahsulün soğuk almasına neden olmuş, tarladaki ürünlerin soğuk alması karşısında Tarım İl Müdürlüğü ekipleri köylerde gezi yaparak tarlalarda inceleme yapmıştı. - KIRŞEHİR