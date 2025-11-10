Kırşehir İl Özel İdaresi'nin Sayıştay Raporunda Mali Eksiklikler Tespit Edildi

Kırşehir İl Özel İdaresi'nin 2024 yılına ilişkin Sayıştay denetim raporu yayımlandı. Raporda, İl Özel İdaresi'nin mali işlemleri ve uygulamalarında çeşitli eksikliklere yer verildi.

Sayıştay raporuna göre, kamu idaresince tahsis edilen taşınmazların muhasebeleştirilmemesi, kıdem tazminatı karşılıklarının eksik hesaplanması ve bilanço hesapları arasında uyumsuzluklar tespit edildi. Ayrıca; 2024 yılı sonunda yapılan taşınır sayımları sonucunda düzenlenen Taşınır Mal Yönetim İcmal Cetvelleri ile yıl sonu bilançosunda yer alan tutarların birbirini tutmadığı belirlendi. Raporda, imara aykırı encümen kararlarının uygulanmadığı da dikkat çekti. Bunun yanı sıra, tasarruf tedbirlerine uygun olmayan harcamalar yapıldığı ifade edilirken denetim keşiflerinde; 2024 yılı bütçesinde yer almasına rağmen afet ve acil durumlar ile sivil savunma yatırımlarının gerçekleştirilmediği, bu alanlara ayrılan ödeneğin kullanılmasına yönelik herhangi bir projenin hazırlanmadığı da belirtildi.

Sayıştay raporunda; tespit edilen eksiklik ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. - KIRŞEHİR