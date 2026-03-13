Haberler

Petlas sloganlı pazarlık

Petlas sloganlı pazarlık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'deki Petlas fabrikasında işçi temsilcileri ile yönetim arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, işverenin yüzde 30 zam teklifine karşı sendika yüzde 55 oranında zam talep ediyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de faaliyet gösteren Petlas'ta yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında işçi temsilcileri ile fabrika yönetimi arasındaki zam pazarlığı devam ediyor.

Süreç kapsamında taraflar üçüncü kez bir araya gelirken, görüşmelerde ücret artışı konusunda henüz anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 4 bin kişinin çalıştığı Petlas'ta toplu iş sözleşmesi görüşmeleri çerçevesinde sendika temsilcileri ile fabrika yönetimi arasında müzakereler sürüyor. İşveren tarafından çalışanlara enflasyon oranı doğrultusunda yüzde 30 oranında zam teklifi sunuldu. Ancak sendika temsilcileri, açıklanan enflasyon verilerinin çalışanların günlük yaşamında karşılaştığı ekonomik şartları tam olarak yansıtmadığını belirterek ücretlere yüzde 55 oranında zam talep ettiği öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
İtfaiye ekibi ameliyata girdi

İtfaiye ekibi ameliyata girdi
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız