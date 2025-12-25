Kırşehir'de kuruyemişçiler, yılbaşında zam yapmayacak

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yeni yıl öncesinde kuruyemişçi esnafı, vatandaşların yılbaşında en çok tükettiği ürünlerde fiyat artışına gitmedi. Esnafın bu kararı, hem vatandaşlar hem de sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı.

Yeni yıl öncesinde alışveriş yapan İsmail Kılıç, şehir genelindeki kuruyemişçilerin yeni yıla eski fiyatlarla girmesinin önemli olduğunu belirterek, "Bu durum hem vatandaş hem de esnaf açısından olumlu bir davranış. Alışveriş yaparken daha rahat ediyoruz" dedi. Bir diğer vatandaş Sezai Baysal ise asgari ücrete yapılan zamma rağmen esnafın fiyatları artırmamasını takdir ettiğini ifade ederek, "Fiyatlar eski fiyatlar olunca vatandaş da gönül rahatlığıyla alışveriş yapıyor" şeklinde konuştu.

Kentte uzun yıllardır kuruyemiş sektöründe hizmet veren işletme sahibi Mehmet Vatanuğruna uygulanan fiyatların 2025 yılı için belirlendiğini belirterek, "Vatandaşlarımız özellikle yeni yıl öncesinde kuruyemiş ve çikolataya yoğun ilgi gösteriyor. Biz de fiyatlarımızı sabit tuttuk" ifadelerini kullandı.

Yeni yıl öncesi alınan bu kararın, kentteki alışveriş hareketliliğini artırması bekleniyor. - KIRŞEHİR