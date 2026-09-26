Haberler

Kırşehir'de İHA ve SİHA testleri yapacak AR-GE merkezi için çalışmalar başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de İHA ve SİHA testleri yapacak AR-GE merkezi için çalışmalar başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de dron, İHA ve SİHA ile savunma sanayii teknolojilerinin test edileceği bir Test ve AR-GE Merkezi kurulması için çalışmalar başlatıldı. Vali Murat Sefa Demiryürek, tesisin şehir ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Kırşehir'de, dron, insansız hava aracı (İHA), silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve savunma sanayii teknolojilerinin testlerinin gerçekleştirileceği Test ve AR-GE Merkezi'nin kurulması için çalışmalar başladı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş, Vali Yardımcısı Yasin Özcan, İl Genel Meclisi Başkanı Kamil Avşaroğlu ve İl Genel Meclis Üyesi Emrah Doğan bir araya gelerek merkezin kurulmasına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, kurulacak tesisin şehir ekonomisi açısından da önemli katkılar sunacağını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Uyuşturucu-fuhuş soruşturmasında 5 milyon dolarlık 'iş takibi' iddiası

Uyuşturucu-fuhuş soruşturmasında 5 milyon dolarlık "iş takibi" iddiası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maçın önüne geçen görüntü! Kerem ile Yunus yan yana

Maçın önüne geçen görüntü!

Mbappe'nin Arda Güler'e yaptığı olay oldu

Yorumu size bırakıyoruz! Tepkiler çığ gibi
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar! Taşınsanız da kira ödeyebilirsiniz

Taşınsanız da kira ödemek zorunda kalabilirsiniz
Tutmasalar vuracaktı! Lukaku'nun delirdiği anlar

Tutmasalar vuracaktı! Süper Lig devinin golcüsü delirdi
Aydın'da karnından 40 kilogramlık kitle alınan 67 yaşındaki kadın: Ölümü beklerken yeniden hayata döndüm

Karnından tam 40 kilo kitle çıktı! Ölümü beklerken hayata döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Busenaz Sürmeneli'ye gülümseten soru

Erdoğan'dan Busenaz'ı güldüren soru: Yok Cumhurbaşkanım

Muharrem İnce, Ali Babacan'ı hedef aldı! Mehmet Emin Ekmen'den yanıt gecikmedi

Ali Babacan'ı hedef aldı, yanıt gecikmedi: İnce'nin ne katkısı oldu?