Kırşehir'de Çiftçilere Hazine Destekli Kredi Düzenlemesi Memnuniyet Yarattı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, çiftçilerin kullandığı hazine destekli kredi oranlarının düşürülmesiyle oluşan tepkilerin dikkate alınarak karardan dönülmesinin üretici kesimde büyük bir memnuniyet oluşturduğunu söyledi.

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 10519 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne ilişkin açıklama yaptı. Toprak, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ardından çiftçimizin tepkisi dikkate alınarak düzenleme yapılması üreticiye moral olmuştur. Düzeltilen kararla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Toprak, Kırşehir bölgesinde ekim sezonunun başladığını ancak artan maliyetler ve olumsuz hava şartlarının üretimi olumsuz etkilediğini belirtti. Toprak, "Çiftçilerimiz ekimlere başladı ancak girdi maliyetlerinin yüksekliği ve yağışların yetersizliği nedeniyle birçok üreticimiz planladığı kadar ekim yapamadı. Bu yıl ekim miktarlarında geçen yıla oranla azalma bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Toprak, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için desteklerin devam etmesinin önemine vurgu yaparak, çiftçinin üretimden kopmaması adına ekonomik ve iklimsel şartların göz önünde bulundurulması gerektiğini sözlerine ekledi. - KIRŞEHİR