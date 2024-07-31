Kırşehir'de Ahilik Modeliyle Tasarruf Tedbirleri Uygulanacak

Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan tasarruf tedbirleri Kırşehir'de yansımasını buldu.

Düşünsel boyutunda kendini başkasından üstün görmemek, darda kalana yardım etmek, hiç kimseye kin beslememek, kaliteli mal üretmek ve malı fahiş fiyata satmamak gibi insani ilkelere sahip olan Ahilik Modeliyle tasarruf tedbirlerinde istenilen boyuta ulaşılacak.

Ahilik; kutlamalarından öte manası bulunan ve uygulandığında farklı bir model olarak ortaya çıkan sürdürülebilir tasarruf tedbirleriyle Kırşehir Ticaret İl Müdürü İsmail Güner başarılı olacağını söyledi.

Güner, açıklamasında, "Ahi Evran'ın ekonomi modeli, 800 yıl boyunca Osmanlı Devleti döneminde uygulandı ve Cumhuriyet Tarihinde de başarılı oldu. Ahi Evran tarafından uygulanan model esnaflarımız tarafından da başarıyla sürdürülmüştür" dedi.

Ahi Evran modelinin ülke geneline yayılması için çalışma yürüttüklerini ifade eden Güner, "Amacımız, esnafımızın Ahi Evran'ın ilkeleri doğrultusunda adaletli olmak, fahiş fiyat uygulamasının son bulmasını amaçlıyoruz. Bu uygulamayı 81 ile yaymayı planlıyoruz. Kırşehir'de, Ahi Esnafı ve Ticaret İl Müdürlüğü özverili bir çalışma içerisinde Ahi Evran modelini 81 ile yayıp ülkemiz ve esnaflarımız açısından çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kırşehir esnaflarından Müşteba Artuk, şehirde 50 yıldır esnaf olduğunu ve Ahilik modelini uygulayarak ayakta kaldığını ve prrensiplerin

tam olarak uygulanması sonrası tasarruf tedbirlerine gerek olmayacağını belirtti. Arif Çoban adlı esnaf ise 60 yıldır vazgeçmeden ekonomik modeli uyguladığını ve uygulamaya da devam edeceğini aktardı. - KIRŞEHİR