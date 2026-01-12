Kırşehir'de "Gıda Güvencesi ve Tarımda Örgütlü Gelecek" konferansı gerçekleştirildi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) "Gıda Güvencesi ve Tarımda Örgütlü Gelecek" konferansı gerçekleştirildi.

Ziraat Fakültesinin ev sahipliğinde Türkiye'de zirai eğitimin 180. yıl dönümü kapsamında Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'ndeki konferansta konuşan Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aykut Gül, tarımın ve gıda güvenliğinin ülkeler için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Geçen yıl 36 ilde son 65 yılın en büyük zirai donunun yaşandığını, bundan meyve ve sebze başta olmak üzere stratejik ürünlerin etkilendiğini belirten Gül, kuraklık yaşanmasıyla baklagiller, tahılların zarar gördüğünü, şap hastalığından da hayvanların etkilendiğini kaydetti.

Gül, 2025 yılında yaşanan iklim krizlerine ve sorunlara rağmen üretimin sürdürüldüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"20 milyon ton buğday üretiyorduk, 2025'te 18 milyona düştük. Çünkü iklim krizini en bariz hissettiğimiz seneydi. Temel ihtiyacın karşılanması anlamında stratejik ürünlere odaklanmak lazım. Buğdayda 2 milyon ton aşağı indik, ona rağmen ürün bulabiliyoruz. Bunun nedeni, TMO stoklarımız doluydu. Önceki yıl milyonlarca ton aldığımız ürünler, bugünler içindi. Hatta bizim stoklarımızı biraz daha büyütmemiz gerekiyor. Şu an TMO'nun 14 milyon ton stoku var, hedef 20 milyona çıkarmaktır. Bunu bir an önce yapmak zorundayız. Çünkü yarının ne getireceğini bilmiyoruz. Avrupa Birliği (AB) gelecek 10 yılı kapsayan tarımsal görünüm raporu yayınlandı. Birinci derecede tahıl, et, süt için kendine yeterliliği ölçüyor, tüm dünyada ciddi oranda bir stoklama söz konusu, ciddi manada gıda milliyetçiliği var. Bizde stokları büyütmek zorundayız."

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de tarım tarihi ile insanlık tarihinin bir olduğunu, toprağı tanıyan ve emeğiyle üreten insanlarla gelişmenin mümkün olduğunu söyledi.

İklim değişikliği, sınırlı su kaynakları, jeopolitik gerilimlerin, tarımın her zaman stratejik bir alan ve milli mesele olduğunu anlatan Karahocagil, "Gıda tedarik zinciri sadece ekonomik değil, siyasi, ahlaki ve toplumsal meseleler olarak karşımıza çıkmaktadır. İçinde bulunduğumuz coğrafya ve tarihi mirasımız bize çok büyük sorumluluklar yüklemektedir. Bu bağlamda Kırşehir'de tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlayan, su kaynakları sınırlı, don olaylarından ciddi bir şekilde etkilenen bir şehirdir." diye konuştu.

Programda, KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar ile İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Zafer Taş, Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak da konuştu.