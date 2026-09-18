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Kırsalda bereket, küçükbaşa destek

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Kırsalda bereket, küçükbaşa destek
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DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Gümüşova ilçesinde "Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek Projesi" kapsamında üretici İsrafil Çakmak’a 95’i dişi, 5’i erkek olmak üzere toplam 100 küçükbaş hayvan teslim edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde "Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek Projesi" kapsamında üretici İsrafil Çakmak'a 95'i dişi, 5'i erkek olmak üzere toplam 100 küçükbaş hayvan teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılığın geliştirilmesi, kırsalda üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla yürütülen "Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek Projesi" kapsamında Düzce'de üreticilere yönelik destekler devam ediyor. Proje kapsamında Gümüşova ilçesi Halilbey köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan İsrafil Çakmak'a, 95'i dişi ve 5'i erkek olmak üzere toplam 100 küçükbaş hayvan teslim edildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, destekten faydalanan üretici İsrafil Çakmak'ı ziyaret ederek teslim edilen hayvanları yerinde inceledi. İşletmenin mevcut durumu, hayvanların bakım ve besleme şartları ile üretim faaliyetleri hakkında bilgi alan İl Müdürü Uzun, üreticiyle proje süreci ve bundan sonraki yetiştiricilik faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette açıklamalarda bulunan İl Müdürü Esra Uzun, küçükbaş hayvancılığın kırsal kalkınma ve sürdürülebilir tarımsal üretim açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen bu tür projelerle üreticilerimizin hayvan varlığının artırılmasını, işletmelerimizin güçlendirilmesini ve kırsalda üretimin devamlılığının sağlanmasını hedefliyoruz. Üreticimizin işletmesine kazandırılan 100 küçükbaş hayvanın hem kendisine hem de ilimiz hayvancılığına hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından da işletmedeki hayvanların sağlık, bakım, besleme ve yetiştiricilik süreçlerinin takip edileceği, üreticilere ihtiyaç duydukları konularda teknik destek sağlanmaya devam edileceği belirtildi. Gerçekleştirilen destekle birlikte yetiştiricinin sürü varlığının güçlendirilmesi, damızlık kapasitesinin artırılması ve küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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