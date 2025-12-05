Haberler

Adana'da IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, IPARD III Programı ile tarımı ve kırsal kalkınmayı desteklemeyi amaçladıklarını belirtti. Program 81 ile yayılacak ve sürdürülebilir kalkınma hedefleniyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, vizyonlarının, emeği daha katma değerli hale getirirken toprağa, doğaya, kültüre sahip çıkmak ve modern teknolojiler, yenilikçi yaklaşımlarla kırsal alanları kalkındırmak olduğunu belirtti.

Antalyalı, Adana Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentteki bir otelde gerçekleştirilen IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'nda, kenti hem tarımda hem kırsal kalkınmada yeni bir seviyeye taşımak istediklerini söyledi.

IPARD programıyla üretimi ve insanı merkeze alan planlı ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışını ortaya koymaya çalıştıklarını ifade eden Antalyalı, "Geçen yıl program kapsamını 42 ilden 81'e çıkardık. Program kapsamında 2 milyar avroluk hibe verdik. 26 bin proje uygulandı. Devletimiz 700 milyon avro vergi muafiyeti sağladı. Bizim projelerimizde vergi muafiyeti de var. Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyar avroluk bir yatırım gerçekleşti." diye konuştu.

Antalyalı, ihracatı arttırmak ve insana yerinde istihdam imkanı oluşturmak için gayret ettiklerini dile getirdi.

Üretimi Avrupa Birliği standartlarında kaliteli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Antalyalı, "Vizyonumuz, emeği daha katma değerli hale getirirken toprağımıza, doğamıza, kültürümüze sahip çıkmak ve modern teknolojiler, yenilikçi yaklaşımlarla kırsal alanları kalkındırmak. Programı, 81 ile çıkarmamız sebebiyle daha dengeli bir kırsal kalkınma hamlesi olarak uygulayacağız." dedi.

Program kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Antalyalı, tarım sektöründe son 23 yılda 112 milyar dolar dış ticaret fazlası verildiğini, bunu daha da arttırmak istediklerini kaydetti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt da IPARD III programının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından uzmanlar, katılımcıları IPARD III programı konusunda bilgilendirdi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Ekonomi
Bahis soruşturmasında yeni operasyon! Çok sayıda futbolcu başkan ve yönetici gözaltına alındı

Çok sayıda futbolcu, başkan ve yönetici gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
Ahmet Çakar ve eşi bahis soruşturmasında gözaltına alındı

Ahmet Çakar ve eşi gözaltında! İşte çok konuşulacak gerekçe
Babasının gözü önünde oğlunu vurdu! Kan donduran anlar kamerada

Babasının gözü önünde oğlunu vurdu
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Bahis skandalında Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı
2 ülkeden tarihi ittifak! Putin'in denizaltılarını avlayacaklar

2 ülkeden tarihi ittifak! Putin'in denizaltılarını avlayacaklar
Tartıştığı hemşire sonu mu oldu? Kan donduran iddia

Tartıştığı hemşire sonu mu oldu?
Diş çekiminde ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum

Ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum
Son düzlüğe girildi: Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da gözaltına alındı

İkisi de gözaltında
Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.