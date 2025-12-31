Kırsal Kalkınma Desteklerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi ve kırsalda alternatif gelir kaynaklarından yeni teknolojilere kadar üreticilerin etkinliğinin artırılmasına yönelik usul ve esaslar belli oldu.

Kırsal Kalkınma Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlüğe girdi.

Kararla, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi ile kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik alt yapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından yaygınlaştırılması, veri temelli üretim ve akıllı tarım uygulamalarının desteklenmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve yeni teknoloji içeren kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına, tarımsal üretime, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar ile tarımsal amaçlı örgütler için ortak makine parkı, arıcılık ve arı ürünlerine, tarımda dijitalleşme, veri yönetimi, sensör ve nesnelerin interneti tabanlı akıllı tarım uygulamalarına, yapay zeka tabanlı karar destek sistemleri ve üretim izleme teknolojilerine, tarımda robotik, otomasyon ve görüntü işleme sistemlerinin kullanımına, ipek böceği yetiştiriciliğine ve tasarruflu sulama sistemlerine yönelik yatırımlara hibe desteği verilecek.

Kadın ve gençlere öncelik

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında hibeye esas proje tutarı üst limitinin yüzde 50 ile yüzde 70'ine kadar değişen oranlarda hibe desteği verilecek.

Program kapsamında verilecek bütçenin en az yüzde 20'si, kadın ve genç girişimciler tarafından gerçekleştirilecek yatırımlarda kullanılacak.

Birinci derece tarımsal amaçlı örgütler, kadınlar ve gençler tarafından gerçekleştirilen başvurular öncelikli olarak değerlendirilecek.

Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kaynaklarından finansman sağlayan veya bağlantısı olan gerçek veya tüzel kişiler yararlanamayacak.