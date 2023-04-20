Kırpılmış atık lastik gümrük işlemleri için Trabzon Gümrük Müdürlüğüne yetki verildi

Kırpılmış atık lastik cinsi eşyanın Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemlerinin yapılabileceği yetkili gümrük idareleri arasına Trabzon Gümrük Müdürlüğü de eklendi.

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli firmaların maliyet unsurlarının azaltılması ve rekabet kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik kırpılmış atık lastik cinsi eşyanın Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemlerinin yapılabileceği yetkili gümrük idareleri arasına Trabzon Gümrük Müdürlüğü de dahil edildi.