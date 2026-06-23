Haberler

Kırklareli'de buğday hasadı başladı, çiftçi verimden memnun

Kırklareli'de buğday hasadı başladı, çiftçi verimden memnun
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'de ekim ayında ekilen stratejik ürün buğdayın hasadı başladı. Çiftçiler, yağışların verimi artırdığını ve dönüm başına 400-450 kilogram beklediklerini belirtti. Ayrıca sürücülere izmarit atmamaları konusunda uyarı yapıldı.

Kırklareli'de ekim ayında toprakla buluşan ve stratejik tarım ürünler arasında yer alan buğdayın hasat mevsimi resmen başladı.

Türkiye'nin tarım merkezlerinden biri olan Kırklareli'de buğdayda hasat heyecanı başladı. Üreticiler, sonbahar ve ilkbahar yağışlarının zamanında ve yeterli düzeyde gerçekleşmesinin ürün gelişimine olumlu katkı sağladığını bu yılki hasattan beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.

"Verim çok güzel, şu anda çok memnunuz"

Kırklareli'nin Kızılcıkdere köyünde çiftçilik yapan Ertuğrul Güngördü, buğday veriminin dönüm başına 400 - 450 kilogram olduğunu belirterek, "Kırklareli'de buğday hasadı başladı. Verim çok güzel, şu anda çok memnunuz. Biçmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 20 - 25 gün hasadımız devam edecek. Bu sene yağışlar çok güzeldi. Verimler çok iyi. Sap durumu çok iyi" dedi.

"Bir yıllık emek çöp olmasın"

Araçlarıyla yolculuk yapan vatandaşları yola izmarit atmamaları konusunda da uyaran Güngördü, "Vatandaşlardan rica ediyoruz. Sigaralarınızın izmaritlerini dışarı atmasınlar. Çiftçilerimizin bir yıllık emeği çöp olmasın. Kimse zarar görmesin" şeklinde uyarıda bulundu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti

Erdoğan'dan kurmaylarına son dönemin en sert talimatı!

Sen misin AVM denetlemeye kalkan! Emniyet'ten ilk fotoğraflar geldi

Emniyet'ten ilk fotoğraflar geldi! Artık bu havalarından eser yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da terör operasyonu! 209 kişi gözaltına alındı

NATO zirvesi öncesi alarm! Ankara'da çok sayıda kişi yakalandı
Fenerbahçe'de kıyım başladı! İki yıldıza 'Güle güle' dediler

Kıyıma başladı! İki yıldıza "Güle güle" dedi bile
Senegal Cumhurbaşkanı'nın Milli Takım'a gönderdiği mesaj olay oldu

Milli Takım'a gönderdiği mesaj olay oldu
Defne Samyeli'nin kızının görüntüleri olay oldu

Defne bunu görmesin

Yapay zeka dev şirkette 21 bin kişiyi işinden etti

Yapay zeka dev şirkette 21 bin kişiyi işinden etti
Haaland durdurulamıyor! Norveç Dünya Kupası'na damga vuruyor

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok
Milli oyunculardan Bodrum'da hediye edilecek villalar için çarpıcı karar

Bodrum'da kendilerine hediye edilecek villalar için yeni karar