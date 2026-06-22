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Kırklareli'nde hasat döneminde biçerdöver denetim

Kırklareli'nde hasat döneminde biçerdöver denetim
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Kırklareli'nde hasat sezonunda ürün kayıplarını önlemek ve yangın riskini azaltmak için biçerdöver denetimleri devam ediyor. Teknik ekipler, biçerdöverlerin yeterliliklerini ve dane kaybı oranlarını kontrol ediyor, üreticilere bilgilendirme yapılıyor.

Kırklareli'nde devam eden hasat sezonunda ürün kayıplarının önlenmesi ve yangın riskinin azaltılması amacıyla biçerdöver denetimleri aralıksız devam ediyor.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından il genelinde sürdürülen denetimlerde, hasat çalışmalarında görev yapan biçerdöverlerin teknik yeterlilikleri, operatör belgeleri ve dane kaybı oranları kontrol ediliyor.

Ekipler, denetimler sırasında üreticiler ve biçerdöver operatörlerine hasat sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgilendirmelerde bulunuyor. Yapılan kontrollerle hasat sırasında meydana gelebilecek ürün kayıplarının en aza indirilmesi, tarımsal verimliliğin artırılması ve çiftçilerin emeklerinin korunması hedefleniyor.

Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle tarım arazilerinde çıkabilecek yangınlara karşı da uyarılarda bulunan teknik personeller, biçerdöverlerde yangın söndürme tüpü bulundurulmasının önemine dikkat çekiyor. Ayrıca hasat sırasında oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması konusunda üreticilere bilgi veriliyor.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hasat dönemi boyunca denetim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, üreticilerin kurallara uygun şekilde hareket etmelerinin hem ürün kayıplarını azaltacağını hem de muhtemel riskleri önleyeceğini ifade etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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