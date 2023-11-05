Kırıkkale'de İkinci El Eşya Pazarı Vatandaşların İlgi Odağı

Kırıkkale'de eşya ve değişik objelerin satıldığı bit pazarı, dar gelirli vatandaşlar için umut kapısı oluyor. İkinci el eşyaların ekonomik fiyatlarıyla dikkat çeken pazar, cumartesi gecesinden başlayarak pazar günü akşam saatlerine kadar hizmet veriyor.

Kırıkkale'de "bit pazarı" olarak da adlandırılan ikinci el eşya pazarı vatandaşlardan ilgi görüyor.

Kırıkkale'de eşya ve değişik objelerin satıldığı bit pazarı son aylarda dar gelirli vatandaşların umut kapısı oldu. Giyim eşyalarından ev aksesuarlarına, antikadan elektronik ürünlere kadar birçok eşya satılıyor. Cumartesi gecesinden kurulmaya başlayan tezgahlar, pazar günü müşteri durumuna göre akşam saatlerine kadar devam ediyor. Vatandaşlar, ihtiyacı olan ürünü ekonomik fiyata alabiliyor.

Kırıkkale İkinci El ve Hurdacılar Dernek Başkanı Emrah Ünlü, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıla yakın pazarda hizmet verdiklerini ifade ederek, ikinci el eşyalara vatandaşların rağbet gösterdiğini söyledi.

Fiyatların ekonomik olduğundan bahseden Ünlü, "3 yıla yakın burada hizmet veriyoruz. Maddi durumu zayıf olan insanlar burada ihtiyacı olan her şeyi burada alabiliyor. Esnaf da memnun vatandaşlar da memnun. Buradaki eşyalar ikinci el olduğu için insanlar biraz daha ucuz alıyorlar. Temiz olduğu için de her yerde kullanabiliyor ve geri dönüşüm sağlamış olabiliyor" dedi.

Pazarcı esnafı Salman Erol, "İkinci el eşya satıyoruz. Ankara'dan topladığımız kapıcılardan aldığımız ikinci el eşyaları pazarda değerlendiriyoruz. Mağazadaki pahalı ürünleri alamayan esnaf, köylü, çiftçi buradan yararlanıyor. Pazarımız şu anda kalabalık" diye konuştu.

Salih Türker ise, ikinci el eşya pazarındaki ürünlerin daha ekonomik olduğunu belirtti. - KIRIKKALE