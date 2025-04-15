Kırıkkale'de Dondurucu Soğuk Tarım Ürünlerini Vurdu

Kırıkkale'de nisan ayının ilk haftasında etkili olan dondurucu soğuk, tarım alanlarında ciddi zararlara yol açtı. 8 dönümlük kayısı ve ceviz bahçesi bulunan Hasan Tarık Bozkoyun, "22 yıldır bu bölgede böyle bir soğuk görmedik, eksi 7'yi görünce ağaçların hepsi zarar gördü" dedi.

Türkiye genelinde nisan ayında etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, tarım alanlarında büyük hasara yol açtı. Kırıkkale'de de birçok tarım ürünü zirai dondan etkilendi. Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde, 8 dönümlük kayısı ve ceviz bahçesi bulunan çiftçi Hasan Tarık Bozkoyun, 22 yıldır bu denli bir soğuk havayla ilk kez karşılaştıklarını belirtti. Bozkoyun, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kayısı ve ceviz ağaçlarının tamamen zarar gördüğünü ifade etti.

"İlk defa bu kadar şiddetli bir soğukla karşılaştık"

Eksi 8 dereceyi gördüklerini anlatan Bozkoyun, "Zirai dondan bölgedeki çiftçilerimiz gibi biz de etkilendik. 8 dönüm kayısı ve ceviz karışık meyve bahçemiz var. Şu anda bahçede hiçbir şey kalmadı. O gece eksi 7 dereceyi gördük. 22 yıldır bu bölgedeyim, ilk defa bu kadar şiddetli bir soğukla karşılaştık. Bu soğuk yüzünden ağaçlarımızın hepsi zarar gördü. Eksi 3 dereceyi gördüğümüzde bunu yönetebilmiştik ve kurtarmıştık. Ama eksi 7'yi görünce ağaçların hepsi zarar gördü" dedi. - KIRIKKALE