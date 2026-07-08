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Kırgızistan bu yıl 4,1 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi ithal etmeyi planlıyor

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Kırgızistan Enerji Bakanı Altınbek Rısbekov, ülkenin yıllık elektrik tüketiminin 19 milyar kWh olduğunu, bu yıl 4,1 milyar kWh elektrik ithal etmeyi planladıklarını ve kış aylarında kesinti yaşanmaması için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

Kırgızistan Enerji Bakanı Altınbek Rısbekov, ülkenin bu yıl 4,1 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi ithal etmeyi planladığını açıkladı.

Kırgızistan Enerji Bakanı Altınbek Rısbekov gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırgızistan'ın yıllık elektrik üretiminin en az 15 milyar kilovatsaat, tüketiminin ise yaklaşık 19 milyar kilovatsaat olduğunu belirtti. Bakan, elektrik enerjisi ithalatı için Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Rusya ile tedarik anlaşmaları imzalandığını ifade etti. Kış aylarında elektrik kesintilerinin yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soruyu da cevaplandıran Rısbekov, sonbahar-kış dönemine ait hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Rısbekov, "Ülkemizin elektrik ihtiyacının kesintisiz karşılanması ve planlanan tüm çalışmaların tamamlanması için yoğun çaba gösteriyoruz. Ancak mücbir sebepler her zaman mümkündür. Sonuçta teknik ekipman kullanıyoruz. Herhangi bir arıza yaşanması halinde, bunlara en kısa sürede müdahale edebilmek için ekiplerimiz güçlendirilmiş çalışma düzeninde hazır bekleyecek" dedi.

Elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Kırgızistan'da, barajlardaki su seviyesinin düşmesi elektrik üretimini de olumsuz etkiliyor. Ülke, kış aylarında oluşan elektrik açığını komşu ülkelerle yürütülen su-elektrik takası kapsamında karşılıyor. Bu çerçevede Kırgızistan, yaz aylarında komşu ülkelere su bırakırken, bunun karşılığında kış aylarında elektrik enerjisi alıyor. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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