Kiraz Fiyatlarındaki Dalgalanma Krize Neden Oldu

Afyonkarahisar'da kiraz üreticileriyle ihracatçı firmalar arasında fiyat dalgalanması nedeniyle kriz yaşandı. Kilosu 70 liraya kadar alımı yapılan kirazın fiyatı 1 gün sonra 35 liraya kadar düştü. Alımı durduran Kaymakamlık tarafından üreticilerle ihracatçıların bir araya getirildiği toplantılarda, kiraz alım fiyatı güncellenip, 45 lira bandına çekildi ve kriz aşıldı.

AFYONKARAHİSAR'da, kiraz üreticileriyle, ihracatçı firmalar arasında fiyat dalgalanması nedeniyle kriz yaşandı. Kilosu 70 liraya kadar alımı yapılan kirazın fiyatı 1 gün sonra 35 liraya kadar düştü. Alımı durduran Kaymakamlık tarafından üreticilerle ihracatçıların bir araya getirildiği toplantılarda, kiraz alım fiyatı güncellenip, 45 lira bandına çekildi ve kriz aşıldı.

Türkiye'nin kiraz ihracatının önemli bölümünün karşılandığı Sultandağı'nda, son günlerde fiyatlardaki dalgalanma nedeniyle kriz yaşandı. İhracatçı firmalar, kilosunu 65-70 liradan alım yaptıkları 'Apolyont' cinsi kirazın fiyatını bir anda 35 liraya düşürünce, Sultandağı Kaymakamlığı devreye girdi ve üreticilerin mağdur olmaması için alımı durdurdu. Üreticiler, aracılar ve ihracatçılarla bir araya gelen kaymakamlık yetkilileri, fiyatın 40-45 lira bandına çekilmesini sağladı. Geçen yıl don vakaları nedeniyle 5 bin ton kiraz üretimi yapılan Sultandağı bölgesinde bu yıl rekoltenin 40 bin ton olması bekleniyor.